Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 5 de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão

Jogo do Athletico PR hoje x Fortaleza ao vivo e horário – 05/10

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, o jogo do Athletico PR hoje vai ser contra o Fortaleza nesta quarta-feira, 5 de outubro, às 19h30 (Horário de Brasília), na Arena da Baixada. Ambas as equipes disputam por vagas na zona de classificação até a Libertadores.

Quer saber onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje? Confira todas as informações no texto a seguir.

Qual canal vai passar o Jogo do Athletico PR hoje

O jogo do Athletico PR e Fortaleza hoje vai passar na Twitch e Furacão Play, a partir das 19h30 (Horário de Brasília).

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o torcedor só pode assistir o jogo de hoje no streaming Furacão Live, disponível para sócios e assinantes avulsos. A plataforma está disponível no site (furacaolive.com.br) por diferentes valores ao mês.

De graça, o canal do Casimiro na Twitch também vai transmitir o jogo do Furacão. Basta acessar o canal na plataforma se inscrever e aí curtir pelo celular ou computador.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Local: Arena da Baixada

TV: Sem transmissão

Online: Twitch Casimiro e Furacão Live

Escalações do Athletico-PR x Fortaleza

Athletico-PR: Bento; Thiago Heleno, Orejuela, Nico Hernández, Pedrinho; Fernandinho, Erick, Canobbio; David Terans, Vitinho e Pablo.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, Marcelo Benevenuto; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Pedro Rocha; Otero, Romarinho e Romero.

Com vitória contra o Juventude no fim de semana, o Athletico entra em campo nesta quarta-feira em busca dos três pontos para se garantir na zona de classificação da Libertadores. Com 47 pontos em sexto lugar, o grupo comandado por Felipão contabiliza treze vitórias, oito empates e oito derrotas, enquanto aguarda para disputar a final da Libertadores contra o Flamengo.

Enquanto isso, o Fortaleza impressionou o seu torcedor com a guinada na reta final para escapar da zona de rebaixamento. Em nono lugar com 37 pontos, conquistou dez vitórias, sete empates e doze derrotas com três rodadas seguidas sem perder. Como visitante, o elenco cearense tem seis triunfos e oito derrotas.

Classificação do Brasileirão atualizada

Com o início da 30ª rodada, dez partidas serão realizadas esta semana. Com os resultados, a movimentação na tabela do Brasileirão continua.

1 Palmeiras – 63 pontos

2 Internacional – 53 pontos

3 Fluminense – 51 pontos

4 Corinthians – 50 pontos

5 Flamengo – 48 pontos

6 Athletico PR – 47 pontos

7 Atlético MG – 43 pontos

8 América MG – 42 pontos

9 Fortaleza – 37 pontos

10 Botafogo – 37 pontos

11 Santos – 37 pontos

12 Goiás – 37 pontos

13 São Paulo – 37 pontos

14 RB Bragantino – 35 pontos

15 Coritiba – 31 pontos

16 Ceará – 31 pontos

17 Cuiabá – 30 pontos

18 Avaí – 28 pontos

19 Atlético GO – 25 pontos

20 Juventude – 19 pontos

Confira o último jogo do Athletico-PR x Fortaleza.



