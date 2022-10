Jogo do Ceará hoje onde vai passar ao vivo e horário Brasileirão – 23/10

Atlético GO e Ceará se enfrentam neste domingo, com duelo válido pela 33ª rodada

O Atlético Goianiense recebe o Ceará neste domingo, 23 de outubro, com a bola rolando às seis da tarde (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogo do Ceará hoje é válido pela 33ª rodada do Brasileirão, com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde vai passar jogo do Ceará hoje ao vivo

O jogo do Ceará hoje vai passar no Premiere, a partir das 18h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Com transmissão apenas na TV fechada, o torcedor deve sintonizar o pay-per-view para assistir ao jogo do Brasileirão neste domingo. Se for assinante do GloboPlay, também dá para acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming.

Data: 23 de outubro de 2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

TV: Premiere

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Relembre como foi o último jogo entre os dois times.



+ Bauru x Minas hoje: onde assistir Supercopa de Vôlei Feminino 2022

Como vem Atlético GO x Ceará hoje?

Sem perder por quatro rodadas, o Atlético Goianiense tem mostrado um poder de reação para escapar da zona de rebaixamento. Em 18º lugar com 30 pontos, o elenco goiano coleciona sete vitórias, nove empates e 16 derrotas por toda a temporada do Brasileirão. Se vencer, entretanto, não deixa a degola, mas continua somando pontos para escapar. Dentro de casa, o Dragão pode dar trabalho aos adversários.

Do outro lado, o Ceará vive o mesmo dilema para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em 16º lugar com 34 pontos, é o primeiro time fora da degola. Ao todo tem seis vitórias, 16 empates e 10 derrotas com o total de 29 gols marcados e 33 gols dentro e fora de casa. O time cearense vive mau momento sem vencer por seis rodadas na competição.

+Do que o Vasco precisa para subir para a Série A do Brasileirão 2023

Classificação do Brasileirão atualizada

Já foram disputadas 33 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série A na temporada. Faltam apenas cinco rodadas para o fim da competição.

1 Palmeiras – 68 pontos

2 Internacional – 60 pontos

3 Flamengo – 55 pontos

4 Fluminense – 54 pontos

5 Corinthians – 54 pontos

6 Athletico PR – 51 pontos

7 Atlético MG – 47 pontos

8 América MG – 45 pontos

9 Fortaleza – 44 pontos

10 Botafogo – 43 pontos

11 Santos – 43 pontos

12 São Paulo – 41 pontos

13 RB Bragantino – 38 pontos

14 Goiás – 38 pontos

15 Coritiba – 34 pontos

16 Ceará – 34 pontos

17 Cuiabá – 31 pontos

18 Atlético GO – 30 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

Leia também: Irene morre na novela A Favorita? Final da ricaça terá novo amor