Jogo do Ceará x Goiás hoje ao vivo: qual canal vai passar (05/10)

Com o objetivo de escapar do rebaixamento, o Ceará enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, às 19h (Horário de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. Saiba onde vai passar jogo do Ceará x Goiás hoje ao vivo.

Onde vai passar jogo do Ceará x Goiás hoje ao vivo

O jogo entre Ceará e Goiás hoje vai passar no canal Premiere e streaming GloboPlay, a partir das 19h (horário de Brasília).

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura por todos os estados do Brasil. No entanto, o pay-per-view só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Outra opção é a plataforma GloboPlay, disponível pelo site www.globoplay.globo.com ou então nos aplicativos para celular, Android ou iOS, tablet, computador e smartv por R$ 24,90 ou R$ 86,90 ao mês

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo

Local: Arena Castelão

TV: Premiere

Online: GloboPlay

Escalações do Ceará x Goiás

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Victor Luís; Richardson, Fernando Sobral, Guilherme Castilho; Erick, Mendoza e Cléber.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo, Sávio; Auremir, Diego, Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Sem vencer por três rodadas, o Ceará ocupa a 16ª posição da tabela com 31 pontos, apenas um a mais do que o primeiro colocado na zona de rebaixamento. Por isso a vitória nesta quarta-feira é tão importante ao clube cearense, já que está ameaçado pelo fantasma da degola. Com seis vitórias, treze empates e dez derrotas, tem o quarto pior ataque da temporada com 27 gols marcados e 31 sofridos.

Do outro lado, o Goiás vem na 12ª posição com 37 pontos, conquistados em nove vitórias, dez empates e dez derrotas com 30 gols marcados e 35 sofridos, ou seja, mantém o desempenho mediano dentro de campo. Como visitante, venceu apenas quatro partidas, enquanto nas últimas semanas acumula quatro rodadas sem vencer.

Jogos da rodada no Brasileirão

Seis jogos estão programados nesta quarta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. Acompanhe quais são e todos os resultados até aqui.

Juventude x Corinthians

Quarta-feira (05/10):

Atlético GO x Fluminense – 19h

Ceará x Goiás – 19h

RB Bragantino x Cuiabá – 19h

Athletico PR x Fortaleza – 19h30

Flamengo x Internacional – 21h30

Santos x Atlético MG – 21h30

Quinta-feira (06/10):

Palmeiras x Coritiba – 19h

Avaí x Botafogo – 19h

América MG x São Paulo – 20h

