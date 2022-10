Candidato do PT, Lula. - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Reprodução

Eleições 2022: Partidos que apoiam Lula no segundo turno

Os partidos que apoiam Lula no segundo turno ainda não foram 100% definidos. A expectativa é que nesta semana, as legendas tomem suas posições, que podem ser favoráveis ao candidato Lula (PT), ao candidato Bolsonaro (PL) ou mesmo neutra.

O PT conquistou apoio dos partidos PC do B, PSOL, PV, Solidariedade, Rede, Avante, PSB, Agir e Pros no primeiro turno.

Até o momento, o PCB e o PDT foram os únicos partidos que manifestaram, oficialmente, apoio a Lula no segundo turno.

PCB

O PCB declarou no domingo (2), por meio de nota em seu site, que iria apoiar o petista para que Bolsonaro não vença as eleições. “O PCB se posiciona nesse segundo turno de maneira nítida: pelo voto em Lula para derrotar Bolsonaro”, afirma a nota. O partido ainda afirmou que embora tenha diferenças com Lula e o PT, vai apoiar o candidato, pois Bolsonaro tem um gestão que “flerta com o fascismo”.

PDT

Já o PDT decidiu, por unanimidade, nesta terça-feira (4) que vai apoiar Lula no segundo turno. O partido lançou Ciro Gomes como candidato na corrida presidencial, mas ele não conseguiu chegar ao segundo pleito. O anúncio foi feito logo após a reunião da sigla.

Ciro acatou a posição do partido e afirmou que dará apoio crítico a Lula, por ele ser o candidato “menos pior”. A sigla ainda pediu para que o PT acatasse três propostas em seu programa para declarar o apoio, que foram aceitas.

As propostas foram: Um programa para zerar dívidas do SPC, o plano de renda mínima e a implantação de educação em tempo integral nas escolas.

Cidadania

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, afirmou que seu partido irá apoiar Lula no segundo turno. Segundo Freire, a decisão foi quase unanime, com apenas 3 votos favoráveis à neutralidade. O presidente ainda alegou que Bolsonaro “representa risco ao Estado Democrático de Direito”.

A sigla coligou com o MDB e o PSDB para apoiar a candidatura de Simone Tebet (MDB) no primeiro turno.

Outros partidos

Ainda de acordo com reportagem da Folha de S.Paulo o MDB deve fazer sua escolha até quarta (5). O PSBD também decidindo sua posição.

MDB

O MDB tem membros favoráveis tanto a Lula quanto a Bolsonaro dentro da sigla, então, seu posicionamento ainda é uma dúvida.

Em São Paulo, o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), defendeu que a sigla apoie a candidatura do candidato bolsonarista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no segundo turno para o governo paulista. Contudo, a candidata Tebet pode optar por seguir ou não o posicionamento do partido.

Posição de Ciro Gomes

Após o fim do primeiro turno, Ciro Gomes (PDT) afirmou que precisaria de mais algumas horas para tomar uma posição sobre o segundo turno. O candidato falou que estava muito preocupado com o Brasil e que o país está em uma situação “complexa, desafiadora e ameaçadora”.

Ciro finalizou dizendo que necessitaria de mais um tempo para divulgar sua posição. Após a decisão do PDT, o ex-candidato também declarou apoio a Lula, de forma crítica.

Posição de Simone Tebet

Tebet ainda não declarou para quem vai seu apoio no segundo turno. Mas em seu pronunciamento de domingo (2), a senadora afirmou que não vai se omitir e, em breve, irá divulgar sua posição.

“Não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que vocês entendam que esse não é qualquer momento no Brasil”, afirmou Tebet.

A candidata do MDB encerrou a corrida presidencial em terceiro lugar com 4% dos votos válidos.

Posição de Soraya Thronicke

A candidata Soraya Thronicke (União Brasil) também está sendo questionada a respeito de para quem vai seu apoio no segundo turno. Soraya alegou que vai se posicionar junto ao partido, que ainda não disse qual será sua posição.

O presidente da sigla, Luciano Bivar, apenas afirmou em nota que sua legenda vai trabalhar “sempre em defesa da democracia, do Estado de Direito e daqueles que querem o Brasil mais próspero, mais justo e mais sereno”.

Soraya teve 0,5% dos votos válidos no primeiro e ficou na quinta posição na corrida presidencial.