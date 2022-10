Jogo do Corinthians hoje onde vai passar ao vivo (15/10/22)

O Corinthians precisa vencer o Goiás neste sábado, no Estádio Serrinha, para retomar a vice-liderança do Brasileirão na reta final da temporada. A bola vai rolar às 19h (Horário de Brasília) no jogo do Corinthians hoje pela 32ª rodada do Brasileirão, com transmissão ao vivo. Confira onde vai passar o jogo do Corinthians hoje e todos os detalhes da partida.

Onde vai passar jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Corinthians hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 19h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

O pay-per-view é quem transmite todas as emoções do confronto entre Goiás e Corinthians neste sábado, em todo o território brasileiro. Responsável pelos direitos de imagens do Brasileirão, o Premiere só está disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade.

Outra opção é assistir no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo. Para ter acesso é preciso ser assinante do produto, disponível por diferentes valores em determinados pacotes pelo site www.globoplay.globo.com. Dá para assistir no celular, tablet, computador ou smartv

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

+Passo a passo de como contratar empréstimo consignado Auxílio Brasil

Como vem Goiás e Corinthians ao jogo de hoje?

O Goiás não vence no Brasileirão por seis rodadas. Em 14º lugar com 38 pontos, contabiliza nove vitórias, onze empates e onze derrotas no total, com o desempenho a desejar. O elenco goiano tem oito pontos a mais do que o primeiro time na degola e, se não conseguir resultados daqui para frente, pode acabar na parte de baixo.

Do outro lado, o Corinthians tem a chance de retomar a vice-liderança do Brasileirão se vencer o duelo neste sábado, contra o Goiás. Em terceiro lugar com 54, conquistou até aqui quinze vitórias, nove empates e sete derrotas dentro e fora de casa. Com a quinta melhor defesa da temporada com 30 gols sofridos, o Timão promete fazer de tudo para buscar os três pontos.

No meio da semana, empatou com o Flamengo na final da Copa do Brasil.

O árbitro da partida no Serrinha vai ser Bruno Arleu de Araujo (FIFA), assistido por Thiago Henrique Neto Correa Farinha, Eduardo Goncalves da Cruz e Eduardo Tomaz de Aquino Valadao. No Var, Rodrigo Nunes de Sa é quem será o responsável.

Goiás-Corinthians: confrontos recentes

Corinthians 1 x 0 Goiás – Brasileirão 2022

Corinthians 2 x 1 Goiás – Brasileirão 2020

Goiás 1 x 2 Corinthians – Brasileirão 2020

Goiás 2 x 2 Corinthians – Brasileirão 2019

O Timão enfrenta o Goiás no sábado, às 19h, por mais uma rodada do @brasileirao. Pra cima! 🖤#VaiCorinthians pic.twitter.com/wJPyh9uVFh — Corinthians (@Corinthians) October 13, 2022

>>Classificação Série A do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 31ª rodada