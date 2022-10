Que horas é o jogo do Corinthians hoje e onde assistir ao vivo (29/10/22)

Em partida atrasada pela 32ª rodada do Brasileirão, o Corinthians visita o Goiás neste sábado, 29 de outubro, às 19h30 (Horário de Brasília). O jogo do Corinthians hoje será no Serrinha, em Goiânia, com transmissão para todo o Brasil. O elenco alvinegro busca a vaga na Libertadores e o Esmeraldino quer chegar até a Sul-Americana.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje começa às 19h30 (Horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, neste sábado ao vivo.

Torcedores que moram nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas, além de Fernando de Noronha, devem ficar atentos com a diferença no horário de Brasília e a transmissão.

O Estádio Hailé Pinheiro tem capacidade para 14.525 torcedores. No total foram disponibilizados 11.200 ingressos ao público no geral.

Se você mora em Goiás e quer assistir ao jogo verifique o site ingresso.goiasec.com.br para comprar o ticket, ou até a bilheteria física no estádio.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians vai passar no Premiere, às sete e meia da noite, horário de Brasília, ao vivo para todo o Brasil somente na TV paga.

O pay-per-view só está disponível em operadoras de TV por assinatura, em valor extra na mensalidade por diferentes pacotes de canais. Entre em contato com a empresa para adquiri-lo na programação.

Outra opção é assistir no GloboPlay, plataforma de streaming também para assinantes pelo celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Confira como foi a última partida entre os dois.



Temporada do Corinthians

O Corinthians bem que tentou conquistar títulos na temporada 2022, mas acabou tropeçando em todas as oportunidades que teve pelo caminho.

Na Libertadores o time bateu o Boca Juniors nos pênaltis, mas foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final em ambas as partidas, no tradicional Clássico das Nações.

Pela Copa do Brasil chegou até a final depois de vencer a terceira fase, oitavas, quartas e o Fluminense na semifinal. Porém, novamente contra o Flamengo, o time perdeu nos pênaltis a oportunidade de levantar o troféu.

Agora, no Brasileirão, tem a oportunidade de garantir a vaga para a fase de grupos da Libertadores. Em quinto lugar com 57 pontos contabiliza em 33 rodadas 16 vitórias, nove empates e oito derrotas. No quesito gols tem 39 marcados e 32 sofridos.

O aproveitamento do Timão até aqui é de 57%, em dados da CBF.

Corinthians-Goiás: últimos jogos

Corinthians 1 x 0 Goiás

Corinthians 2 x 1 Goiás

Goiás 1 x 2 Corinthians

Próximos jogos

GOIÁS:

Athletico PR x Goiás - Quarta-feira, 02/11

Goiás x Juventude - Sábado, 05/11

CORINTHIANS:

Flamengo x Corinthians - Quarta-feira, 02/11

Corinthians x Ceará - Sábado, 05/11

