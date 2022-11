Jogo do Corinthians hoje x Ceará: horário da transmissão ao vivo (05/11)

Na noite deste sábado, 05 de novembro, Corinthians e Ceará voltam a se enfrentar mais uma vez na temporada. Dessa vez, o duelo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no segundo turno. O jogo do Corinthians hoje começa às 20h30 (horário de Brasília).

A partida do Brasileirão vai ser na Neo Química Arena. No primeiro turno, o Ceará venceu o Timão por 3 a 1 em casa.

Qual canal vai passar jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Corinthians hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay, às 20h3 (Horário de Brasília) ao vivo para todos os estados do Brasil.

O pay-per-view está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Porém, só dá para assistir o Premiere se você paga o valor extra na mensalidade pelo pacote de canais.

Se você é assinante GloboPlay pode assistir tudo pela tela do seu celular. Acesse a plataforma com o email e a senha do usuário para acompanhar o futebol do Brasileirão ao vivo.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

TV: Premiere

Online: GloboPlay

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Classificação do Brasileirão atualizada

Com a rodada deste fim de semana, 36, faltam apenas duas rodadas para terminar a temporada 2022 no Campeonato Brasileiro da Série A.

O Palmeiras já é campeão brasileiro, enquanto as vagas para a Libertadores na parte de cima continuam na disputa. Na parte de baixo, a luta contra o rebaixamento, com o Juventude já rebaixado.

1 Palmeiras – 77 pontos

2 Internacional – 64 pontos

3 Flamengo – 61 pontos

4 Fluminense – 61 pontos

5 Corinthians – 61 pontos

6 Athletico PR – 54 pontos

7 Atlético MG – 52 pontos

8 São Paulo – 51 pontos

9 América MG – 49 pontos

10 Fortaleza – 48 pontos

11 Botafogo – 47 pontos

12 Santos – 46 pontos

13 RB Bragantino – 44 pontos

14 Goiás – 43 pontos

15 Coritiba – 38 pontos

16 Cuiabá – 37 pontos

17 Ceará – 34 pontos

18 Atlético GO – 33 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

