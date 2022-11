Elite! Casimiro vai transmitir jogos da Copa do Mundo de graça

Streamer transmitirá um jogo por dia até a final do Mundial da FIFA de graça pela plataforma Twitch

O streamer Casimiro tornou-se o assunto mais comentado do Twitter na manhã desta sexta-feira, 04 de novembro. Entre novembro e dezembro, Casimiro vai transmitir jogos da Copa do Mundo de graça através da plataforma de vídeo Twitch. A parceria entre a LiveMode e a Fifa garantiu ao profissional transmitir os jogos ao vivo.

Pode comemorar torcedor, porque você tem mais um lugar para assistir aos jogos da Copa do Mundo da FIFA! Nesta sexta-feira, 04 de novembro, o streamer Casimiro confirmou que vai transmitir um jogo do Mundial por dia em sua plataforma de graça.

Com a hashtag Copa no Cazé, a personalidade da internet anunciou com um vídeo a novidade para os seguidores, que se mostraram animados de poder acompanhar a atração na internet e o melhor: sem pagar nada por isso.

Serão 22 jogos transmitidos pela plataforma Twitch, um por dia e de graça. Além disso, Casimiro também confirmou que todos os jogos do Brasil vão passar ao vivo. O streamer ainda não divulgou qual será a equipe de transmissão, mas todos os jogos terão narração e comentários divertidos que o público já conhece.

O evento é fruto da parceria entre a LiveMode e a FIFA, de acordo com o jornalista Allan Simon. A entidade é a responsável por repassar transmissão digital para outros players, enquanto a Globo perdeu o direito exclusivo da mídia.

Confira o anúncio publicado pelo streamer.

Não tem muito o que escrever. Nós vamos transmitir a COPA DO MUNDO! 🤩 1 jogo por dia até a final. De Graça! Você é meu convidado para a #CopaNoCazé! ⚽️🥹 pic.twitter.com/l8LnGbKww7 — caze (@Casimiro) November 4, 2022

Torcedores comemoram Casimiro na Copa

A notícia de que Casimiro vai transmitir jogos da Copa do Mundo em sua plataforma deixou os seguidores do jornalista contentes e animados.

No mesmo instante em que o streamer publicou a confirmação do evento, seguidores comemoraram.

Casimiro vai transmitir a COPA DO MUNDO! O cara vive uma ascensão inigualável e ainda nem bateu o topo que pode alcançar. Estamos vendo ele criar um marco na história da internet. — Felipe Mascari  (@felipemascari) November 4, 2022

O primeiro influenciador da HISTÓRIA a transmitir a Copa do Mundo em seu canal na Twitch Gigante. Simplesmente Casimiro Miguel. pic.twitter.com/asf2sW9vko — Beni (@ApenasBenitez50) November 4, 2022

Alguns torcedores garantiram que vão assistir os jogos da Copa no canal do influenciador.

Vou ter que botar no @Casimiro todo dia na Copa do Mundo, vai ser muito bom! 🥹 — Renato Vicente (@RenatinVicente7) November 4, 2022

Quando começa a Copa do Mundo do Catar?

A Copa do Mundo de 2022 vai começar em 20 de novembro, com a cerimônia de abertura e a disputa entre o anfitrião Catar e Equador, às 13h (Horário de Brasília), no Estádio Al Bayt.

São trinta e duas seleções brigando pelo título mais importante do futebol. Elas foram divididas em oito grupos de quatro de acordo com o sorteio da FIFA. O Brasil está no grupo G a lado da Sérvia, Suíça e Camarões.

A Seleção Brasileira só estreia na competição em 24 de novembro, contra a Sérvia, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Lusail Stadium.

Além da plataforma do Casimiro, a Copa também vai passar na Globo e Sportv ao vivo.

