Jogo do Corinthians x Cuiabá: onde assistir online hoje - 10/06

É dia de jogo do Corinthians hoje, mas como assistir a partida? O Timão recebe na Neo Química Arena o Cuiabá neste sábado, 10 de junho, pela décima rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 18h30, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo em todo o país.

O Premiere vai transmitir na TV paga o jogo do Corinthians pelo Brasileirão neste sábado às 18h30. O duelo contra o Cuiabá é válido pela décima rodada. Também dá para assistir no GloboPlay.

No meio da semana, o alvinegro perdeu para o Independiente del Valle e foi eliminado da Libertadores. Confira aqui os memes da derrota do Corinthians.

Assistir o jogo do Corinthians pelo Globoplay

Veja o passo a passo para ver o jogo do Corinthians neste sábado, 10 de junho:

1) Acesse o site www.globoplay.globo.com ou o aplicativo da sua preferência, clique no menu e depois em entrar. Insira no espaço em branco o seu email e a senha de usuário. Lembre-se que é preciso ter o pacote "GloboPlay e Premiere" ou "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere" em valores distintos.

2) Depois que entrar na sua conta, vá até a opção "Agora na TV". Se preferir, é só acessar a página dos canais ao vivo.

3) Daí, acesse a programação ao vivo e escolha o Premiere para assistir o jogo do Corinthians hoje.

Saiba quem o Corinthians pega nas quartas de final da Copa do Brasil 2023

Qual posição está o Corinthians no Brasileirão?

O Corinthians ocupa a 16ª posição do Brasileirão com oito pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. O clube venceu o Fluminense em casa, mas na última rodada perdeu para o América Mineiro no Independência, em Belo Horizonte.

Com o resultado, o Timão voltou a amargar a zona de rebaixamento, sendo o primeiro time fora da degola. Se perder neste sábado, deve entrar na zona de perigo. O aproveitamento do Timão em casa no Brasileirão traz duas vitórias e dois empates.

O Cuiabá, por outro lado, está em 14º lugar com 11 pontos conquistados em três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Escalações de Corinthians x Cuiabá

Para o jogo deste sábado, entre Corinthians e Cuiabá, ambos os elencos vão colocar em campo os seus principais jogadores. O técnico Luxemburgo continua sem Cantillo, Mosquito e Paulinho.

Para Antonio Oliveira, Marllon e Reniele cumprem suspensão.

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Murillo; Maycon, Fausto Vera, Renato Augusto, Matheus Bidu; Yuri Alberto e Roger Guedes (Técnico: Vanderlei Luxemburgo).

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Alysson, Alan Empereur, Rikelme; Denilson, Fernando Sobral, Ronald; Emerson Ramon, Wellington Silva e Deyverson (Técnico: Antonio Oliveira).

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro mineiro Andre Luiz Skettino Policarpo Bento vai apitar o jogo do Corinthians neste sábado, pela décima rodada do Brasileirão contra o Cuiabá. Este será o segundo jogo do Timão que o árbitro apita na temporada e o primeiro do Cuiabá.

Os auxiliares vão ser Nailton Junior de Sousa Oliveira, Felipe Alan Costa de Oliveira e o quarto árbitro Douglas Marques das Flores.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável por analisar cada lance da partida envolvendo possível pênalti, faltas e expulsões será Pablo Ramon Goncalves Pinheiro.

