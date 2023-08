Jogo do Flamengo vai passar na Globo hoje ou não?

Tem jogo do Flamengo hoje contra o Coritiba, integrante da zona de rebaixamento, neste domingo, 20 de agosto, no Estádio Couto Pereira, com capacidade para receber 20 mil pessoas. A transmissão da partida válida 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começa às 16h, horário de Brasília.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Flamengo e Coritiba no Brasileirão às 16h, horário de Brasília, para todo o país, exceto os estados de SP, RS e BA, com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Pedrinho. O Premiere exibe a partida para todo o território nacional em operadoras por assinatura.

Sem ganhar há três rodadas, o Coritiba continua na 18ª posição da zona de rebaixamento com 14 pontos. O treinador Thiago Kosloski vai escalar Gabriel; Diogo Batista, Kuscevic, Henrique, Jamerson; Fransérgio, Bruno Gomes, Matheus Bianqui; Robson, Marcelino Moreno e Diogo Oliveira.

O Flamengo avançou para a final da Copa do Brasil mas no Brasileirão está em quinto lugar com 32 pontos, sem ganhar por duas rodadas seguidas. O técnico Sampaoli vai colocar em campo Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Gerson; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Horário: 16h

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Arbitragem: Raphael Claus

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Onde assistir: Globo e Premiere

David Luiz é desfalque no Flamengo

O Flamengo informou que o zagueiro David Luiz está fora da partida contra o Coritiba neste domingo porque segue em recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. David não foi relacionado para a partida e não tem previsão de retorno ao elenco.

David Luiz também não jogou a partida de volta contra o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Maracanã. O seu último compromisso foi em 10 de agosto, na partida de volta contra o Olimpia, nas oitavas de final da Libertadores.

O zagueiro tem um histórico de lesões no Flamengo. Em maio ele desfalcou o grupo contra o Fluminense, na Copa do Brasil, por problemas musculares, enquanto em cinco partidas do Brasileirão ele ficou fora do plantel, assim como no Campeonato Carioca.

O atleta David Luiz segue em recuperação de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e não foi relacionado para a partida com o Coritiba. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 19, 2023

Quantas vitórias tem o Flamengo no Brasileirão 2023?

Em 19 rodadas, o Flamengo venceu nove partidas, empatou cinco e perdeu também cinco. Como mandante ganhou cinco jogos, e como visitante faturou os três pontos em quatro deles. A campanha do Rubro-Negro é regular no Brasileirão, com 31 gols marcados e 24 sofridos.

O Flamengo disputa a final da Copa do Brasil e o Brasileirão neste momento já que foi eliminado das oitavas de final pelo Olimpia, do Paraguai, na Libertadores. Na Copa do Brasil o time venceu o Grêmio na semifinal e carimbou o passaporte até a decisão contra o São Paulo.

