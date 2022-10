Jogo do Flamengo vai passar na Globo hoje; veja o horário na TV ao vivo

Vice-líder do Brasileirão, o Internacional visita o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, na 30ª rodada do Brasileirão. O torcedor quer saber se o jogo do Flamengo vai passar na Globo hoje, na TV aberta, para assistir de graça.

O jogo do Flamengo vai passar na Globo hoje após a novela Pantanal

O jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo e Premiere, às nove e meia da noite (horário de Brasília) para todo o Brasil. O jogo do Flamengo e Internacional também vai ser transmitido de graça no streaming GloboPlay.

Para os estados do RJ, RS e outros vinte e dois, além do DF e a cidade de Juiz de Fora, a Globo exibe a partida com narração de Luis Roberto e comentários de Ana Thaís Matos, Junior e Sandro Meira Ricci.

Para quem tem a TV fechada, o Premiere está disponível em valor extra com narração de Gustavo Villani e comentários de Paulo César Vasconcellos e Pedrinho.

No GloboPlay, a plataforma retransmite as imagens através do aplicativo com imagens no celular, tablet, computador e smartv do torcedor de graça. Basta se cadastrar e assistir.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Adriano Milczvski

Veja como foi o último jogo do Flamengo.



Como vem Flamengo e Internacional no jogo de hoje?

O Flamengo quebrou a sequência de quatro rodadas sem vencer no último fim de semana ao golear o RB Bragantino dentro de casa por 4 a 1. Com o resultado, terminou em quinto lugar com 48 pontos, conquistados em catorze vitórias, seis empates e nove derrotas. Com aproveitamento de 55%, o Rubro-Negro tem o segundo melhor ataque, com Pedro, Gabigol e Arrascaeta, em 48 gols marcados. Quanto a defesa, assume a quarta melhor campanha com 28 sofridos.

Escalação do Flamengo hoje: Santos; Rodinei, Léo Pereira, David Luiz, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Do outro lado, o Internacional se mantém na vice-liderança do Brasileiro com 53 pontos. Nas últimas semanas, o time gaúcho atingiu a marca de oito rodadas sem perder, com catorze vitórias, onze empates e quatro derrotas dentro e fora de casa. O aproveitamento do Colorado é de 60%, com dez pontos a menos do que o líder Palmeiras.

Por isso, a possibilidade de conquistar o troféu do Brasileirão se mantém viva, mas para isso vai ter que esperar derrotas do Verdão nas últimas oito rodadas.

Escalação do Internacional hoje: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado, Reniê; Liziero, Edenilson, De Pena, Mauricio; Pedro Henrique e Alemão.

Quando é a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores entre Flamengo e Athletico PR está marcada para 29 de outubro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquill, no Equador, às 17h (horário de Brasília).

Além da final na Copa Libertadores da América, o Flamengo também vai jogar a decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians, seu rival no Clássico das Nações. Disputado em ida e volta, a final está agendada para os dias 12 e 19 do mês de outubro.

No Brasileirão, o Flamengo tem quinze pontos a menos do que o Palmeiras, atual líder com 63 pontos. Com apenas oito rodadas para o fim da temporada, o Rubro-Negro ainda sonha com a possibilidade de repatriar o troféu para a Gávea, mesmo com chances nulas já que além de vencer, tem que torcer por tropeços do Verdão.

Enquanto isso, o Mengo pode conquistar as taças da Copa do Brasil e a Libertadores em 2022.

Conheça o elenco do time do Flamengo de 2022

Vestidos com a camisa do Flamengo, onze jogadores entram em campo nesta quarta-feira para defender o clube diante do Internacional, pela 30ª rodada do Brasileirão na reta final da temporada. O jogo será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Você sabe quem é quem no elenco do Flamengo?

Santos – o goleiro de 32 anos entrará em campo hoje para defender as redes do Flamengo. De Campina Grande, o profissional se transferiu do Athletico Paranaense em abril de 2022, clube que defendeu desde 2010. Em sua coleção de títulos contabiliza uma medalha de ouro olímpica, duas taças da Copa Sul-Americana (2018 e 2021) e o título da Copa do Brasil em 2019.

Rodinei – o lateral direito de 30 anos deve estar no time titular nesta quarta-feira contra o Internacional. Natural de Tatuí, Rodinei é ex-jogador do clube gaúcho, quando foi emprestado entre 2020 e 2021. Desde então, é jogador do Rubro-Negro. Em seu currículo tem participação na Copa Libertadores em 2019 e também no Brasileirão, com Jorge Jesus.

Léo Pereira – o zagueiro de 26 anos estará disponível ao treinador Dorival Junior nesta quarta. Natural de Curitiba, o atleta veio do Athletico PR em janeiro de 2020, peça na defesa titular desde então. Léo deve estar no jogo da rodada e também nas próximas decisões do Rubro-Negro.

David Luiz – ex-jogador do Chelsea, Arsenal e PSG, o zagueiro David Luiz, 35 anos, está no elenco do Flamengo desde setembro de 2021, quando deixou a Inglaterra após duas temporadas. David também já defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 2014, além de contar com títulos como Champions, Campeonato Português, Francês e Inglês, Liga Europa, Supercopa da França e muito mais no futebol europeu.

Filipe Luís – outra grande estrela do futebol europeu também estará em campo nesta quarta contra o Internacional no Brasileirão. Com 37 anos, Filipe já representou Atlético de Madrid, Rentistas, Chelsea, Ajax e Deportivo de Corunha. Ele veio do Atleti em julho de 2019. O lateral esquerdo já venceu Campeonato Inglês, Espanhol, Liga Europa e Brasileirão com o Flamengo em 2019 e 2020, além da Copa América em 2018/19. O jogador deverá ser titular na Copa de 2022, no Catar.

Thiago Maia – o volante de 25 anos pode ser escalado pelo treinador Dorival Junior como titular no confronto diante do Internacional. Natural de Boa Vista, o jogador veio do Lille em dezembro de 2021, comprado de maneira oficial pelo Rubro-Negro desde então. Thiago é peça importante no meio de campo do Fla.

João Gomes – outro volante presente na escalação desta quarta-feira deverá ser João Gomes, de apenas 21 anos. O carioca começou na base do Flamengo e, desde julho de 2021, permanece no time titular do clube para representar o seu time. João já participou da conquista da Supercopa em 201 e do Brasileirão no mesmo ano.

Everton Ribeiro – veterano, Everton veste a camisa 7 do Flamengo. Com 33 anos, continua como peça titular no time do clube onde é o principal elo entre o meio de campo. Everton está no time desde 2017, quando trocou o Al-Ahli, dos Emirados Árabes. O jogador participou de conquistar como Brasileirão, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Libertadores.

Arrascaeta – o uruguaio de 28 anos é hoje um dos principais jogadores do ataque. Ele começou a sua carreira no futebol no Defensor, clube do seu país natal. Depois, se transferiu para o Cruzeiro em 2015 e, desde 2019, transferiu-se ao Flamengo, onde é o personagem de destaque no meio de campo com o ataque. Sem Arrasca, o clube perde e muito. Por isso, deverá ser titular no jogo de hoje.

Gabigol – o atacante Gabriel Barbosa, de 26 anos, é outro jogador 100% titular para o Flamengo. Natural de São Bernardo do Campo, o apelidado de Gabigol é conhecido por sua mira e faro para marcar gols. Cria da base do Santos, passou por Inter de Milão, Benfica, Santos quando veio ao Flamengo em 2019 pela primeira vez, em empréstimo da Inter. Desde então, é o artilheiro do clube no Brasileirão com 11 gols

Pedro – o jovem de 25 anos também vai jogar a partida contra o Internacional nesta quarta-feira. Pedro começou a jogar futebol nas categorias de base do Fluminense, até se transferir à Fiorentina em 2019 e, desde 2020, ao Flamengo, comprado de maneira definitiva um ano depois.

Pedro é o artilheiro da Libertadores.

