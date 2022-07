Jogo do Fluminense hoje ao vivo na TV (24/07): transmissão e horário

Equipe enfrenta o RB Bragantino neste domingo, 24 de julho, pelo fim do primeiro turno no Brasileirão

Prepare o coração torcedor, porque tem jogo do Fluminense hoje ao vivo na TV! O tricolor carioca enfrenta o RB Bragantino neste domingo, 24 de julho, pela décima nona rodada do Brasileirão. A bola vai rolar no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, a partir das 16h (Horário de Brasília).

O Fluminense não perde no Brasileirão há sete rodadas. O tricolor carioca aparece na 4ª posição da tabela com 31 pontos, contabilizando nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Se vencer o confronto deste domingo pode assumir a vice-liderança, desbancando o Corinthians. Porém, deve torcer também por tropeços de Atlético e Corinthians na rodada.

Do outro lado, o RB Bragantino está na 8ª posição com 27 pontos. A campanha do clube não é das melhores, uma vez que acumula sete vitórias, seis empates e cinco derrotas com 29 gols marcados e vinte e um sofridos. Os números revelam o real problema do clube na defesa, uma vez que não consegue passar confrontos sem tomar gol.

Jogo do Fluminense hoje ao vivo na TV

O jogo do Fluminense hoje será transmitido pelos canais da Globo, Premiere e o serviço de streaming Globo Play, a partir das 16h (Horário de Brasília), neste domingo pela rodada do Brasileirão.

Pela TV aberta, o canal da Globo transmite a partida de graça para os estados do RJ, ES, PI, RN e PB, com narração de Luis Roberto tanto no canal principal como para as afiliadas. Para o torcedor que não mora nos estados citados, a opção é assistir pelo Premiere, o pay-per-view por valor extra na mensalidade.

Online, o jogo do Fluminense hoje está disponível no Globo Play, plataforma de streaming para assinantes no celular, tablet, computador ou smart TV.

Por que o Fluminense não joga no Maracanã hoje?

O jogo do Fluminense e RB Bragantino será no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, porque o Estádio do Maracanã, na capital carioca, passa por reformas.

Pelo mesmo problema, o Flamengo transferiu dois de seus jogos do Brasileirão para Brasília, no Mané Garrincha, já que não poderia ocupar o espaço. O estádio deve estar completo na próxima semana, já que o Flamengo joga a primeira partida da Copa do Brasil no Maracanã.

