Jogo do Fortaleza hoje ao vivo: onde assistir e horário na TV – 15/10

Em disputa no meio da tabela do Brasileirão, as equipes de América MG e Fortaleza se enfrentam neste sábado, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela 32ª rodada da competição. O jogo do Fortaleza hoje será no Estádio Independência, em Belo Horizonte, onde promete buscar os três pontos. Por isso, confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Fortaleza hoje ao vivo

O jogo do Fortaleza hoje vai passar no Premiere, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil além da transmissão do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo, o torcedor deve sintonizar a programação para curtir todas as emoções da rodada do Brasileirão. No entanto, é necessário pagar valor extra para obter o pacote de canais de futebol.

Para quem está acostumado a ver no celular, dá para sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming da Globo com filmes, séries e canais ao vivo. Acesse globoplay.gloob.com para obter os valores dos pacotes, com acesso do tablet, computador e smartv.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Vinicius Goncalves Dias Araujo

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

AMÉRICA MG:

Com 45 pontos até aqui, o Coelho promete fazer tudo o que estiver ao alcance para conquistar a vaga até a Libertadores na próxima temporada. São treze vitórias, seis empates e doze derrotas em oitavo lugar com o quinto pior ataque no Brasileirão com 29 gols marcados e 30 sofridos. Se vencer o duelo deste sábado, fica ainda mais próximo da parte de cima da classificação.

FORTALEZA:

Do outro lado, o Fortaleza ocupa o décimo lugar com 41 pontos, conquistados em onze vitórias, oito empates e doze derrotas com 32 gols marcados e os mesmos 32 sofridos no Brasileirão. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o elenco cearense não perde há cinco rodadas, ao enfrentar o Fluminense fora de casa.

Sem chances de rebaixamento, o Leão apenas busca uma melhor colocação.

Classificação do Brasileirão Série A atualizada

Trinta e uma rodadas já foram disputadas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas sete para terminar a temporada na competição.

1 Palmeiras – 67 pontos

2 Internacional – 57 pontos

3 Corinthians – 54 pontos

4 Flamengo – 52 pontos

5 Fluminense – 51 pontos

6 Athletico PR – 48 pontos

7 Atlético MG – 47 pontos

8 América MG – 45 pontos

9 Botafogo – 43 pontos

10 Fortaleza – 41 pontos

11 Santos – 40 pontos

12 São Paulo – 40 pontos

13 RB Bragantino – 38 pontos

14 Goiás – 38 pontos

15 Coritiba – 34 pontos

16 Ceará – 33 pontos

17 Cuiabá – 30 pontos

18 Atlético GO – 29 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 20 pontos

