Qual canal vai passar Fortaleza x Avaí hoje? Horário e escalação – 09/10

Com transmissão ao vivo na Globo, confira onde assistir ao jogo entre as equipes neste domingo

Sem perder por quatro rodadas, o Fortaleza entra em campo neste domingo para enfrentar o Avaí, na zona de rebaixamento, às 16h (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Quer saber em qual canal vai passar Fortaleza x Avaí hoje? Confira todas as informações do jogo hoje.

Qual canal vai passar Fortaleza x Avaí hoje

O jogo do Fortaleza e Avaí hoje vai passar na Globo e Premiere, às quatro da tarde (horário de Brasília), pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão.

Com exclusividade, a Globo transmite o duelo neste domingo para todo o estado do CE, ao vivo e de graça com narração de Antero Neto e comentários de André Rocha e Daniel Almeida Basta sintonizar para curtir as emoções do Brasileirão!

Se você quer assistir ao jogo de hoje e mora em outro estado, pode acompanhar através do Premiere, pay-per-view disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

O aplicativo do GloboPlay retransmite a partida somente aos assinantes no celular, tablet, computador e smartv, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Data: 9 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

VAR: Adriano Milczvski

Fortaleza briga por vaga na Libertadores

Sem perder por quatro rodadas, o Fortaleza quer manter o seu bom desempenho dentro de campo para alcançar uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. Em décimo primeiro lugar com 38 pontos, conquistou até aqui dez vitórias, oito empates e doze derrotas com 30 gols marcados e 32 derrotas.

O Fortaleza deve entrar em campo neste domingo com a mesa escalação da rodada passada, divulgada pelo clube nas redes sociais.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Titi, Marcelo Benevenuto, Tinga; Caio Alexandre, Sasha, Lucas Crispim; Robson, Hércules e Thiago Galhardo.

Avaí quer escapar da zona de rebaixamento

Do outro lado, o Avaí tem o interesse nos três pontos para sair da zona de rebaixamento e consequentemente permanecer na elite do Brasileirão. Com 28 pontos, contabiliza sete vitórias, sete empates e dezesseis derrotas com o total de 28 gols marcados e 47 sofridos, tido como uma das piores defesas da campanha. Se vencer, tem a oportunidade de se igualar ao Coxa, primeiro time fora da degola.

Ao Avaí, o clube deve manter a mesma escalação, disponível no placar oficial do elenco.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz, Cortez; Sarará, Cléber, Raniele; Pyerre, Bissoli e Muriqi.

Último jogo entre Fortaleza x Avaí

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 16 de junho de 2022, na temporada atual, pelo primeiro turno na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Pelo placar de 3 a 2, a equipe do Avaí levou a melhor e por isso somou os três pontos.

Confira como foi o último jogo entre os times.



Próximos jogos:

FORTALEZA:

América MG x Fortaleza – Sábado, 15/10 às 20h30

Fortaleza x Atlético MG – Segunda-feira, 24/10 às 20h

AVAÍ:

Avaí x Fluminense – Domingo, 16/10 às 19h

Palmeiras x Avaí – Sábado, 22/10 às 21h

