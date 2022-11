Jogo do Grêmio hoje que horas vai ser e onde vai passar (03/11/2022)

Com o acesso garantido na Série A do Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Brusque nesta quinta-feira

Pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Brusque se despedem da temporada nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo do Grêmio hoje começa às 20h (Horário de Brasília), onde os gaúchos garantiram o acesso e o Brusque tem o rebaixamento confirmado.

Confira onde assistir ao jogo do Grêmio hoje e todos os detalhes da transmissão.

Que horas é o jogo do Grêmio hoje na Série B do Brasileirão

O jogo do Grêmio hoje começa às oito da noite (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A transmissão segue o horário de Brasília. Se você mora nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, além de Fernando de Noronha, fique atento com a diferença de horários.

A Arena do Grêmio, em Porto Alegre, é a casa do Tricolor Gaúcho, com capacidade para receber 60 mil torcedores. Como é o último compromisso do time na temporada, o espaço promete estar lotado nesta quarta-feira..

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo

Sportv e Premiere vão transmitir o jogo do Grêmio hoje às 20h (Horário de Brasília) ao vivo para todo o país através da TV fechada.

Ambos os canais estão disponíveis por todo o Brasil somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O torcedor deve sintonizar para assistir ao jogo

Para quem gosta de ver no celular é só entrar na plataforma GloboPlay, disponível para assinantes no aplicativo também para tablet, computador e smartv.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

TV: Sportv e Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Provável escalação do Grêmio no jogo de hoje:

Escalação do Grêmio: Adriel; Leonardo Gomes, Bruno Alves, Kannemann, Nicolas; Villasanti, Thiago Santos, Bitello; Gabriel, Emerson e Guilherme

Escalação do Brusque: Jordan; Edilson, Everton Alemão, Sandro, Airton; Wagner Balotelli, Rodolfo Potiguar, Álvaro, Paulo Baya; Jaílson e Fernandinho.

Quais são os jogos da última rodada da Série B?

Incluindo a disputa entre Grêmio e Brusque desta quinta-feira, são dez os jogos da última rodada da Série B no Campeonato Brasileiro.

Confira os horários e onde assistir cada um deles.

Sexta-feira (04 de novembro):

21h30 - Náutico x Ponte Preta (Premiere)

Sábado (05 de novembro):

16h - Criciúma x Tombense (Premiere)

18h - Sampaio Corrêa x Londrina (Premiere)

Domingo (06 de novembro):

16h - Guarani x Chapecoense (Premiere)

18h30 - CRB x Bahia (Premiere)

18h30 - Operário x Novorizontino (Premiere)

18h30 - Cruzeiro x CSA (Sportv e Premiere)

18h30 - Ituano x Vasco (Premiere)

18h30 - Vila Nova x Sport (Premiere)

