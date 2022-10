Equipes disputam a 31ª rodada da Série A do Brasileirão neste domingo

Jogo do Inter hoje ao vivo x Goiás onde vai passar e horário – 09/10

Vice-líder do Brasileirão, o Internacional recebe o Goiás neste domingo, às 11h (Horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada da competição. Válido pelo segundo turno, confira onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo na televisão e online.

Onde vai passar jogo do Inter hoje ao vivo

O Premiere é onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo a partir das 11h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

Disponível com exclusividade, o canal do Premiere é o único que exibe o duelo entre Internacional e Goiás neste domingo para todo o Brasil. O torcedor deve obter o pay-per-view com os canais de futebol por valor extra na mensalidade

Outra opção para acompanhar o jogo de hoje é o GloboPlay, responsável por retransmitir a partida aos assinantes tanto no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv pelo valor de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, de acordo com o pacote.

Data: 9 de outubro de 2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Internacional x Goiás: como estão as equipes na temporada?

Para o grupo de Mano Menezes, a escalação se manterá a mesma da rodada passada.

Provável escalação do Internacional: Keiller; Renê, Vitão, Mercado, Bustos; Liziero, Edenilson, Pedro Henrique, De Pena; Maurício e Alemão.

O mesmo deverá acontecer com o time de Jair Ventura. A escalação é a mesma divulgada pelo Goiás nas redes sociais.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Halter, Maguinho, Reynaldo, Hugo; Sales, Auremir, Vinícius Silva; Dada Belmonte e Pedro Raúl.

Segundo colocado na classificação do Brasileiro, o Internacional contabiliza 54 pontos em catorze vitórias, doze empates e quatro derrotas na temporada. Com apenas doze pontos a menos que o líder Palmeiras, o Inter tem poucas chances de conquistar o título brasileiro. A única esperança é se vencer todos os jogos e o Verdão perder nas próximas rodadas, o que é pouco provável.

Do outro lado, o Goiás segue na décima terceira posição com 38 pontos, conquistados em nove vitórias, onze empates e dez derrotas. Mesmo fora de casa, o elenco promete fazer todo o possível para garantir os três pontos e escapar da zona de rebaixamento. Com o Cuiabá, primeiro colocado na zona de rebaixamento, tem oito pontos a mais.

Último jogo de Internacional x Goiás

O último encontro de Goiás e Internacional aconteceu em 15 de junho de 2022, pela 12ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A.

No Estádio Serrinha, o elenco gaúcho levou a melhor por 2 x 1, com gols de Edenílson e Alan Patrick, enquanto Da Silva descontou aos anfitriões.

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Jogos do Brasileirão hoje

Todas as vinte equipes entram em campo neste fim de semana para a 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no segundo turno.

O confronto entre Internacional e Goiás abre a rodada de jogos, mas o destaque fica para os encontros de Atlético Mineiro e Cará, e Fluminense contra o América Mineiro.

Por isso, confira todos os jogos de hoje e os horários.

Cuiabá x Flamengo

Corinthians x Athletico PR

Domingo (09/10):

Internacional x Goiás – 11h

São Paulo x Botafogo – 16h

Fortaleza x Avaí – 16h

Coritiba x RB Bragantino – 18h

Atlético MG x Ceará – 18h

Fluminense x América MG – 18h

Segunda-feira (10/10):

Atlético GO x Palmeiras – 18h30

Santos x Juventude – 20h

