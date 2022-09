Jogo do Inter hoje: onde assistir Internacional x Atlético-GO (19/9)

Atlético GO e Internacional disputam a 27ª rodada do Brasileirão neste domingo, com transmissão ao vivo

Pronto para manter a boa sequência de cinco rodadas sem perder no Brasileirão, o Internacional visita o Atlético Goianiense nesta segunda-feira, 19 de setembro, para disputar a 27ª rodada às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Quer saber onde assistir jogo do Inter hoje ao vivo? Confira as informações a seguir no texto.

+ Datas das finais da Copa do Brasil e Libertadores na temporada 2022

Transmissão do jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Inter hoje no Brasileirão vai passar no SporTV e Premiere, na TV fechada, às 20h (Horário de Brasília). O torcedor também pode assistir no GloboPlay, serviço de streaming.

Com transmissão exclusiva, os canais do SporTV e Premiere são as únicas maneiras para acompanhar ao embate entre Atlético e Internacional nesta segunda-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional.

O Premiere, entretanto, só pode ser obtido por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para assistir online, o serviço de streaming GloboPlay retransmite as imagens da partida do Brasileirão nesta segunda, disponível entre os aplicativos do celular, tablet, computador e smart TV. Para o torcedor que quer tornar-se membro basta acessar o site www.globoplay.globo. com por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90.

ATLÉTICO GO X INTERNACIONAL:

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir jogo do Inter hoje ao vivo: SporTV, Premiere e Globoplay

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

Atlético GO x Internacional: como estão as equipes?

Na zona de rebaixamento em 19ª posição com 22 pontos, o Atlético Goianiense não vence há cinco rodadas no Brasileirão com cinco vitórias, sete empates e catorze derrotas com 23 gols marcados e 40 sofridos. Sob o comando de Eduardo Baptista, o elenco tem o terceiro pior ataque e a defesa no campeonato.

Na última rodada, o Dragão perdeu para o Coritiba em 2 x 0.

Provável escalação do Atlético GO: Renan; Dudu, Lucas, Klau, Arthur Henrique; Willian Maranhão, Rhaldney, Shaylon; Airton, Wellington Rato e Churín.

Do outro lado, o Internacional coleciona cinco rodadas sem perder no Brasileirão. Com 46 pontos, o grupo gaúcho segue na parte de cima da classificação com 3º lugar, conquistados em doze vitórias, dez empates e quatro derrotas na temporada com o quarto melhor ataque e a defesa com 41 gols marcados e 25 derrotas. Se vencer, assume a vice-liderança da competição provisoriamente.

Na última rodada, o Colorado venceu o Cuiabá por 1 x 0, em casa.

Provável escalação do Internacional: Keiller (Daniel); Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Gabriel, Edenílson, De Pena, Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão.

Classificação do Brasileirão Série A atualizada

A reta final se aproxima na primeira divisão do Campeonato Brasileiro na Série A. As vinte equipes disputam 38 rodadas entre primeiro e segundo turno, em pontos corridos.

O primeiro colocado na classificação será declarado o líder, enquanto os quatro últimos vão para a segunda divisão.

1 Palmeiras – 57 pontos

2 Fluminense – 48 pontos

3 Internacional – 46 pontos

4 Flamengo – 45 pontos

5 Corinthians – 44 pontos

6 Athletico PR – 44 pontos

7 Atlético MG – 40 pontos

8 América MG – 39 pontos

9 Goiás – 37 pontos

10 Botafogo – 34 pontos

11 Santos – 34 pontos

12 RB Bragantino – 34 pontos

13 São Paulo – 34 pontos

14 Fortaleza – 31 pontos

15 Ceará – 31 pontos

16 Coritiba – 28 pontos

17 Avaí – 28 pontos

18 Cuiabá – 27 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 19 pontos

Leia também: Baila, Vini Jr: veja os gols do Real Madrid hoje e repercussão