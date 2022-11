Jogo do Inter hoje x Palmeiras (13/11): qual canal vai passar e horário

Equipe do Inter busca manter a vice-liderança enquanto o Palmeiras só cumpre tabela e se despede do torcedor

O atual campeão brasileiro Palmeiras visita o vice-líder Internacional neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela última rodada do Brasileirão na temporada. O jogo do Inter hoje vai ser no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo. Último compromisso do ano, saiba onde assistir ao confronto.

O Inter apenas busca o resultado para terminar a temporada na segunda posição da tabela, enquanto o Palmeiras deve entrar com reservas para se despedir da torcida.

Onde vai passar jogo do Inter hoje ao vivo?

O jogo do Inter hoje ao vivo vai passar no Premiere, às 16h (Horário de Brasília).

Somente assinantes da TV fechada é que podem assistir ao jogo deste domingo na última rodada do Brasileirão. Com exclusividade, o pay-per-view exibe o duelo em todo o território brasileiro ao vivo.

É necessário obter o pacote de canais de futebol em sua programação nas operadoras de TV. Caso contrário, entre em contato com a sua operadora.

Também dá para assistir no GloboPlay se você é assinante. A plataforma está disponível no celular, tablet, computador e smartv.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, devem ficar ligados com a diferença de horário.

Palmeiras campeão brasileiro em 2022

O Palmeiras conquistou em 2022 o seu décimo primeiro título do Campeonato Brasileiro. Este, no entanto, é o primeiro título de Abel Ferreira no Brasileirão.

O time ficou fora da comemoração entre a Copa do Brasil e a Libertadores na temporada. Começou com o título do Paulistão em cima do São Paulo, mas foi eliminado nas oitavas de final pelo Tricolor entre os pênaltis.

Mais tarde, na semifinal, perdeu para o Atheltico PR na Libertadores e não conseguiu brigar por mais um título na competição sul-americana.

Leia também: