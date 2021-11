Jogo do Inter x Grêmio hoje: onde assistir AO VIVO e horário (6/11)

Dia de Gre-Nal! Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado, 6, a partir das 19 horas, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será realizado no Estádio Beira-Rio, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Inter x Grêmio hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Inter x Grêmio hoje?

O jogo do Inter x Grêmio hoje ocorre a partir do horário das 19 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir o clássico ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Uma vitória no Gre-Nal é sempre importante para ambas equipes. Mas nesta altura do campeonato, os três pontos valem muito mais. Isso porque, o Colorado com a vitória pode voltar ao G-6, enquanto o Tricolor precisa do triunfo para tentar se aproximar de sair da zona do rebaixamento.

Data: 6 de novembro 2021

Local: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre (RS)

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há quatro partidas, o Inter chega ao jogo de hoje em busca de vencer o clássico para piorar a situação de seu rival na tabela. O Colorado é o atual sétimo colocado, com 41 pontos, e precisa do triunfo para voltar a encostar no G-6. Uma vitória recoloca o time em sexto lugar, caso o Corinthians perca na rodada.

Por outro lado, o Grêmio precisa vencer para o rebaixamento não ficar mais próximo. O Tricolor está em 19º lugar, com apenas 26 pontos conquistados, e vem de três derrotas consecutivas. O clube está a sete pontos do Bahia, primeiro time fora do Z-4 e precisa vencer para se aproximar de sair da degola.

Qual a provável escalação de Inter x Grêmio?

Em busca da vitória no clássico, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19 horas, a bola rola para o jogo do Inter x Grêmio hoje, que o torcedor pode assistir hoje na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Inter: Marcelo Lomba (Daniel); Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor (Moisés); Dourado, Rodrigo Lindoso, Patrick, Edenilson e Taison; Yuri Alberto (Caio Vidal).

Grêmio: Brenno; Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez (Vanderson); Thiago Santos, Villasanti (Lucas Silva), Alisson (Jean Pyerre) e Campaz (Ferreira); Douglas Costa e Borja.

