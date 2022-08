Jogo do Inter x Juventude hoje: onde assistir AO VIVO e horário (29/8)

Eliminado da Sul-Americana, o Internacional enfrenta o lanterna Juventude nesta segunda-feira, 29 de agosto, a partir das 20h (Horário de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. Jogando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, confira onde vai passar o jogo do Inter hoje com transmissão ao vivo.

O Inter soma 39 pontos na 6ª posição, com a possibilidade de alcançar a parte de cima da tabela. Já o Juventude é o lanterna com somente 17 pontos.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Inter x Juventude hoje ocorre a partir do horário das 20 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir o clássico ao vivo a partida pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B.

Com 39 pontos, o Internacional aparece na 6ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro na Série A. O grupo gaúcho contabiliza dez vitórias, nove empates e quatro derrotas, vindo de duas vitórias seguidas nas últimas rodadas diante de Fluminense e Avaí.

Como mandante, o Inter coleciona 6 vitórias, uma derrota e quatro empates, ou seja, não é o melhor do campeonato mas coleciona bons números. Além disso, é a quarta melhor defesa da temporada, com 34 gols marcados e 23 sofridos, mostrando que o principal problema neste momento é, sim, a defesa.

Mano Menezes assumiu o Inter em 23 de abril deste ano, em vitória contra o Fluminense no Brasileirão por 1 x 0, jogando fora de casa. Desde então, são 13 vitórias, onze empates e cinco derrotas, contando com uma eliminação na Copa Sul-Americana para o Melgar, nos pênaltis pelas quartas de final.

Como está o Internacional no Campeonato Brasileiro?

Próximos jogos

INTERNACIONAL

Corinthians x Internacional – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

Internacional x Cuiabá – Sábado, 10/09 às 16h30 – Brasileirão

JUVENTUDE

Juventude x Avaí – Sábado, 03/09 às 16h30 – Brasileirão

Palmeiras x Juventude – Sábado, 10/09 às 21h – Brasileirão

