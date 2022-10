Jogo do Internacional hoje x Botafogo ao vivo; saiba onde assistir (16)

Ainda sonhando com o título, o Internacional visita o Botafogo neste domingo às 18h (Horário de Brasília), em partida válida pela 32 rodada do Brasileirão Série A. O alvinegro carioca, enquanto isso, quer uma vaga em competições internacionais.

A partida vai ser no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo na TV e online.

O Botafogo conseguiu se afastar da zona de rebaixamento ao vencer os dois últimos jogos. Com 43 pontos, ocupa o nono lugar com doze vitórias, sete empates e doze derrotas com o total de 32 gols marcados e 34 sofridos. Se vencer, pula apenas uma posição na tabela, enquanto sonha com vagas entre torneios internacionais.

Do outro lado, o Internacional busca os três pontos neste fim de semana para se manter vivo na briga pelo título brasileiro, mesmo que pareça impossível. Com dez pontos de diferença com o Palmeiras, o elenco colorado soma 57 pontos com quinze vitórias, doze empates e quatro derrotas, invicto por dez rodadas sob o comando de Mano Menezes.

Onde assistir jogo do Internacional hoje no Brasileirão

O jogo do Internacional hoje vai passar no Premiere, às 18h (Horário de Brasília), com transmissão em todo o território nacional.

Com exclusividade, o pay-per-view é o único meio de acompanhar o jogo do Brasileirão neste domingo, disponível por valor extra entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a operadora para adquirir os direitos na programação.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, plataforma de streaming da Globo, com filmes, séries, novelas e canais. Somente assinantes podem entrar no aplicativo, em celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Chances do Internacional ser campeão

Mesmo com os dez pontos de diferença com o Palmeiras, o Internacional ainda sonha com a oportunidade de tropeços do rival e, quem sabe, a conquista pelo título brasileiro do gaúcho.

De acordo com os estudos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Inter tem 1.1% de chance de ser campeão este ano, no Brasileirão. O Verdão, por outro lado, tem 98.8%.

Faltando apenas seis rodadas para o fim da temporada, restam 21 pontos em jogo. Isto significa que tudo pode acontecer na reta final. Para se manter vivo, o Colorado tem que torcer contra o Palmeiras.

Jogos da rodada no Brasileirão hoje

Nove confrontos serão realizados neste fim de semana, entre sábado até a segunda-feira, pela 32ª rodada da Série A no Campeonato Brasileiro. O jogo entre Goiás e Corinthians foi suspenso por decisão do STJD.

Por isso, confira toda a programação deste domingo.

Flamengo 1 x 0 Atlético MG

América MG 1 x 2 Fortaleza

Domingo (16/10):

Ceará x Cuiabá – 16h

Palmeiras x São Paulo – 16h

Juventude x Atlético GO – 18h

Botafogo x Internacional – 18h

Avaí x Fluminense – 19h

Athletico PR x Coritiba – 19h

Segunda-feira (17/10):

RB Bragantino x Santos – 20h

