Qual canal vai passar jogo do Inter hoje ao vivo e horário – 23/10

Pela 33ª rodada do Brasileirão neste domingo, as equipes de Coritiba e Internacional se enfrentam em busca dos três pontos

Mesmo sem chances de título, o Internacional entra em campo neste domingo para enfrentar o Coritiba tendo em mente os três pontos para seguir na liderança. O jogo do Inter hoje vai ser às 18h (Horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 33ª rodada do Brasileirão. Confira onde assistir ao vivo o futebol hoje.

Onde assistir jogo do Inter hoje ao vivo no Brasileirão

O jogo do Inter hoje vai passar no Premiere, às SEIS DA TARDE, horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Sem transmissão na TV aberta, o pay-per-view é a única possibilidade de acompanhar o duelo na televisão por este domingo. Também dá para assistir na plataforma do GloboPlay, streaming da Globo.

Data: 23 de outubro de 2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira

TV: Premiere

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

Como vem as equipes de Coritiba e Internacional?

Sem pontuar por duas rodadas seguidas, o Coritiba entra em campo neste domingo disposto a fazer de tudo para conquistar os três pontos. Em 15º lugar com 34 pontos, o elenco paranaense contabiliza dez vitórias, quatro empates e 18 derrotas, apenas três a mais do que o primeiro colocado na degola. Jogando em casa, deve contar com a casa cheia para pressionar os rivais.

Do outro lado, o Internacional permanece na vice-liderança com 60 pontos, contabilizados em 16 vitórias, 12 empates e quatro derrotas com o total de onze rodadas sem perder. Mesmo se vencer o jogo deste domingo a diferença com o Palmeiras continua grande, total de onze pontos. Por isso, o objetivo é se manter na posição até o fim da temporada, garantido na Libertadores doa no que vem.

Escalações:

Provável escalação do Coritiba: Gabriel; Nathan, Chancellor, Luciano Castán, Rafael Santos; Galarza, Jesus, Boschilia; Bernardo, Léo Gamalho e Alef Manga.

Provável escalação do Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Renê, Rodrigo Moledo; De Pena, Johnny, Alan Patrick; Pedro Henrique, Alemão e Edenílson.

Último jogo do Internacional

O último jogo do Internacional aconteceu no domingo passado, 16 de outubro de 2022, contra o Botafogo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no Nilton Santos.

O confronto foi praticamente equilibrado para os dois times. Porém, o Inter conseguiu abrir o placar aos 22 minutos do segundo tempo com Braian Romero para anotar os três pontos na rodada.

Confira como foi o último jogo do time.



