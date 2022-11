Tanto Ceará como Juventude já estão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro e por isso somente cumprem tabela neste domingo

Jogo do Juventude hoje: onde assistir e horário do Brasileirão (13/11/22)

Neste domingo, os já rebaixados Ceará e Juventude entram em campo neste domingo para cumprirem a última rodada do Brasileirão na temporada. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília), o jogo do Juventude hoje realizado na Arena Castelão, em Fortaleza. Quer saber onde assistir ao vivo? Confira os detalhes no texto.

Ambas as equipes estão rebaixadas e não brigam por nada na reta final da temporada.

Onde vai passar jogo do Juventude hoje ao vivo?

O jogo do Juventude hoje vai passar no Premiere, às 16h (Horário de Brasília), em todo o território nacional.

O pay-per-view está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Porém, só é possível ter o pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade.

Se você gosta de assistir no celular, pode acessar o GloboPlay, disponível somente para assinantes. Também dá para ver o conteúdo do jogo no tablet, computador e smartv.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, devem estar atentos com a diferença de horário.

Classificação do Brasileirão atualizada

Com a última rodada realizada neste fim de semana, confira como está a classificação atualizada do Brasileirão e quais são as lutas dos times.

1 Palmeiras – 81 pontos

2 Internacional – 70 pontos

3 Fluminense – 67 pontos

4 Corinthians – 65 pontos

5 Flamengo – 62 pontos

6 Athletico PR – 55 pontos

7 Atlético MG – 55 pontos

8 Botafogo – 53 pontos

9 América MG – 52 pontos

10 Fortaleza – 52 pontos

11 São Paulo – 51 pontos

12 Santos – 47 pontos

13 Goiás – 46 pontos

14 RB Bragantino – 44 pontos

15 Coritiba – 42 pontos

16 Cuiabá – 38 pontos

17 Atlético GO– 35 pontos

18 Ceará – 34 pontos

19 Avaí – 32 pontos

20 Juventude – 22 pontos

Quem vai jogar a Série B do Brasileirão em 2023?

As equipes já confirmadas na Série B da próxima temporada são Sampaio Corrêa, Ituano, Sport, Criciúma, Londrina, Guarani, CRB, Ponte Preta, Vila Nova, Chapecoense, Tombense, Novorizontino, Avaí, Ceará, Juventude, Mirassol, Botafogo-SP, ABC e Vitória.

Na primeira para a segunda, caem Juventude, Ceará e Avaí, enquanto da Série C subiram as equipes de Mirassol, Botafogo-SP, ABC e Vitória nesta temporada.

Da Série B foram rebaixados CSA, Brusque, Operário PR e Náutico.

Confira a carta publicada após o rebaixamento do Ceará.

