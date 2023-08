Jogo do Vasco x Atlético MG ao vivo: horário e onde assistir (20/8)

Tem jogo do Vasco hoje em sua fatídica saga contra a zona do rebaixamento neste domingo, 20 de agosto, contra o Atlético Mineiro pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Maracanã recebe a partida a partir das 11h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Vasco hoje?

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Vasco e Atlético Mineiro pelo Brasileirão às 11h, horário de Brasília, para todo o país. Por conta do horário nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo do Brasileirão neste domingo.

O Vasco vem de um empate e uma vitória nas últimas rodadas com o tão sonhado primeiro gol dentro de São Januário, ainda na zona de rebaixamento em 19º lugar com 13 pontos. O treinador Ramon Díaz vai escalar para o jogo de hoje Léo Jardim; Robson Bambu, Medel, Léo Pere, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho; Gabriel Pec, Serginho e Vegetti.

O Atlético Mineiro está invicto há duas rodadas e por isso subiu para a 11ª posição com 27 pontos. Sem disputar outra competição o Galo vai focar só no Brasileirão, com o técnico Felipão colocando em campo Ederson; Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson, Guilherme Arana; Otávio, Battaglia, Igor Gomes; Patrick, Paulinho e Hulk.

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã

Arbitragem: Braulio da Silva Machado

Onde assistir jogo do Vasco hoje: Premiere

O francês Dimitri Payet de 36 anos é a grande contratação do Vasco na temporada. O novo camisa 10 vai ser apresentado para a torcida vascaína neste domingo, no Maracanã, mas ainda não pode jogar oficialmente pelo clube porque não foi regularizado pelo BID, o Boletim Informativo Diário da CBF.

Para estar apto à jogar pelo Vasco, Payet primeiro tem ser regularizado pela entidade, aí depois pode entrar em campo por seu novo clube. Além disso, durante entrevista coletiva, o meia falou sobre a sua condição física e que está sem jogar desde 14 de maio deste ano, quando entrou em campo com o Olympique de Marseille, pelo Campeonato Francês.

Como estava sem clube, a negociação não teve valores mas o salário do craque será de R$ 1,5 milhão, o maior da história do Vasco, de acordo com a CNN Brasil.

