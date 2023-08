Jogo do Vitória hoje: horário e onde ver Vitória x Botafogo SP (18/08/23)

Elenco do Vitória pode assumir a liderança se ganhar do Botafogo nesta sexta

Tem jogo do Vitória hoje na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo de Ribeirão às 19h, horário de Brasília, nesta sexta-feira, 18 de agosto. O embate é válido pela 24ª rodada e vai ser no Estádio Barradão, em Salvador, com transmissão ao vivo.

Confira quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série B de 2023

Transmissão jogo do Vitória hoje ao vivo

A transmissão do jogo do Vitória e Botafogo hoje vai ser no c, na TV paga, a partir das 19h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira.

O Vitória está a um passo de assumir a liderança da Série B do Brasileirão. Se ganhar os três pontos, o clube baiano vai para 47 pontos, assume a primeira posição e destrona o Sport, com 45 pontos. O treinador Léo Condé vai colocar em campo Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor, Wagner Leonardo, Felipe Vieira; Matheus Trindade, Gegê, Matheusinho; Mateus Gonçalves, Iury Castilho e Léo Gamalho.

O Botafogo de Ribeirão Preto não vence há quatro rodadas, em 11º lugar com 33 pontos afastado da zona de classificação da tabela. O técnico Marcelo Chamusca vem com força total com os jogadores Matheus Albino; Thassio, Lucas Dias, Márcio Silva, Patrick Brey; Tárik, Pedro Rodrigues, Luiz Henrique; Osman, Salatiel e Toró.

Informações do jogo do Vitória hoje x Botafogo SP

Quando: hoje, 18 de agosto

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Barradão

Transmissão: Estádio Barradão

Quem é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro?

O Sport é o atual líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 45 pontos, conquistados em 13 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas. Como mandante o Leão da Ilha ganhou dez enquanto como visitante levou a melhor nas outras três partidas do torneio.

A liderança do Leão está ameaçada porque se o Vitória vencer o Botafogo nesta sexta e o Sport perder, aí o novo líder do campeonato é o Vitória. O Novorizontino e o Vila Nova, com 42 pontos, também são concorrentes direto para o Sport no início do segundo tempo.

A temporada 2023 da Série B do Brasileirão é uma das mais disputadas dos últimos tempos. Seis equipes brigam pelo acesso na parte de cima da tabela ao mesmo tempo. Os quatro melhores sobem para a elite do futebol e os quatro piores da Série A são rebaixados na temporada seguinte.

Leia também:

Quando é a final da Copa do Brasil 2023 do Flamengo e São Paulo?