O que acontece se o Palmeiras perder para o Cruzeiro hoje?

Endrick disputa a última rodada do Brasileirão com o Palmeiras - Foto: Reprodução/Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Cruzeiro disputam a última rodada do Brasileirão nesta quarta, no Mineirão

Falta pouco para o Palmeiras soltar o grito de campeão brasileiro pelo segundo ano seguido. O Verdão enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, 06 de dezembro, na última rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Confira os cenários em caso de derrota.

Acompanhe: Horário dos jogos da última rodada do Brasileirão 2023

Palmeiras é campeão se perder para o Cruzeiro?

O Palmeiras é campeão brasileiro até mesmo se perder para o Cruzeiro hoje. Líder do Campeonato Brasileiro com 69 pontos, o Verdão não pode mais ser alcançado por nenhum dos adversários mesmo se for derrotado na última rodada, o que o coloca com vantagem na disputa pelo caneco.

Para ser campeão, o alviverde precisa vencer ou empatar o seu jogo, independentemente do resultado dos outros jogos. Atlético Mineiro, vice-líder, e Flamengo, terceiro lugar, estão vivos na luta pelo título brasileiro. Cada elenco tem 66 pontos e, para ser campeão, precisam descontar a diferença no saldo de gols com o Verdão.

O único cenário em que o Palmeiras é campeão é se perder para o Cruzeiro, e Atlético Mineiro ou Flamengo vencerem os seus confrontos e tirarem a diferença no saldo de gols: o Palmeiras tem 31, enquanto o Galo soma 23 e o Mengo 15.

Primeiro, é preciso entender como funcionam os critérios de desempate do Brasileirão. Se Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro empatarem na pontuação, o primeiro critério a ser usado para desempate é o número de vitórias. Se a igualdade permanecer, aí o saldo de gols começa. Depois é gols marcados, confronto direto, números de cartões vermelhos e amarelos, e por último sorteio.

Neste caso, o Atlético sai na frente do Flamengo por estar mais próximo do Palmeiras. Para driblar o alviverde o Galo terá que torcer por goleada do Cruzeiro e vencer o Bahia, que briga contra o rebaixamento, com sete gols ou mais.

1 - Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro: é campeão brasileiro

2 - Se o Palmeiras empatar com o Cruzeiro: é campeão brasileiro

3 - Se o Palmeiras perder para o Cruzeiro: é campeão brasileiro se Atlético Mineiro e Flamengo não descontarem a diferença no saldo de gols.

Palmeiras é o atual campeão brasileiro

Em 2022, o Palmeiras conquistou o seu 11º título brasileiro com quatro rodadas de antecedência. O elenco alviverde não teve uma boa estreia na competição, mas deu a volta por cima e, assim que assumiu a liderança, não saiu mais. Ao fim da temporada, o alviverde somou 81 pontos com 23 vitórias, 12 empates e três derrotas.

Em 09 de abril, o Verdão estreou com derrota para o Ceara por 3 a 2, no Allianz Parque. Na segunda rodada, empatou com o Goiás em 1 a 1, até conseguiu a primeira vitória na competição na rodada seguinte, no clássico contra o Corinthians, 3 a 0.

A partir daí, o Verdão anotou 12 partidas sem perder. No primeiro turno, terminou em primeiro lugar com 39 pontos, quatro de vantagem contra o Corinthians, segundo colocado. Já no segundo turno, o alviverde dominou a competição e disparou, sendo campeão em 02 de novembro após a vitória do América Mineiro contra o Internacional, com o Verdão sem precisar entrar em campo.

Na mesma temporada, o Palmeiras venceu o Paulistão.

Leia também: Quantos Brasileirões o Palmeiras tem?