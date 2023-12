Programação de jogos da última rodada do brasileirão 2023

A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A em 2023 será realizada na quarta-feira, 06 de dezembro, com dez jogos. A reta final do Brasileirão vai definir o campeão brasileiro, os classificados os torneios internacionais e os rebaixados para a segunda divisão.

Tabela de jogos da última rodada do Brasileirão

A última rodada do Brasileirão traz as 20 equipes em campo na quarta-feira. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo brigam pelo título, enquanto Bahia, Vasco e Santos correm contra o tempo para escapar da zona de rebaixamento.

Confira o que está em jogo em cada um dos embates na última rodada.

Goiás x América MG | última rodada do Brasileirão 2023

Horário: 19h (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

O duelo entre Goiás e América Mineiro abre a 38ª rodada do Brasileirão na quarta-feira, a última da temporada, às 19h, horário de Brasília, no Estádio Serrinha, em Goiânia. Por decisão da CBF, o início da partida foi alterado de 21h30 para 19h.

As duas equipes já estão rebaixadas para a segunda divisão do Brasileiro e por isso o jogo não vale nada para ambas. Nem mesmo os três pontos garantem uma melhor colocação na zona de rebaixamento.

O Goiás é o 18º colocado com 35 pontos, somados em oito triunfos, 11 empates e 18 derrotas enquanto o América ocupa a lanterna com 24 pontos, em cinco vitórias, nove empates e 23 jogos perdidos.

Fluminense x Grêmio

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

Fluminense e Grêmio protagonizarão na quarta-feira um encontro explosivo às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela última rodada da temporada. Sem brigar pelo título e já classificados para a fase de grupos da Libertadores, Fluminense e Grêmio apenas cumprem tabela.

O time comandado por Fernando Diniz deve poupar os seus principais jogadores para o Mundial de Clubes, com início em 12 de dezembro, enquanto o Grêmio se despede oficialmente do uruguaio Luis Suárez.

O Fluminense, atual campeão da Libertadores, está em 7º com 56 pontos, oriundos de 16 vitórias, oito empates e 13 derrotas. Já o Tricolor Gaúcho é o 4º colocado com 65 pontos após vencer 20 partidas, empatar cinco e perder 12.

Vasco x RB Bragantino | última rodada do Brasileirão 2023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

O duelo entre Vasco e RB Bragantino começa às 21h30, horário de Brasília, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Este é um dos confrontos mais aguardados da última rodada do Brasileirão porque o time carioca pode ser rebaixado pela quinta vez em sua história.

O Cruz Maltino está em 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 42 pontos, um a mais do que o Bahia, somados em 11 vitórias, nove empates e 17 derrotas. O Bragantino, por outro lado, está em 6º com 62 pontos, conquistados após 17 triunfos, 11 empates e nove derrotas.

Para garantir a permanência na Série A do ano que vem, o Vasco tem que ganhar do RB Bragantino. Se empatar ou perder, tem que torcer por um tropeço do Bahia e Sants na rodada.

O Bragantino já está classificado para a Libertadores 2024 e não tem mis chances de título.

São Paulo x Flamengo

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

O São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi, na última rodada do Brasileirão, às 21h30, horário de Brasília. No primeiro turno, os times empataram em 1 a 1, no Maracanã, com gols de Pedro e Lucas.

De um lado, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, já está classificado para a Libertadores e por isso não briga por mais nada na temporada. O elenco ocupa a 11ª posição após vencer 13 partidas, empatar 11 e perder 13, com 50 pontos.

Do outro lado, o Flamengo não tem mais chances de brigar pelo título brasileiro. Após a vitória contra o Cuiabá no domingo, pela penúltima rodada, o grupo de Tite se manteve em 3º com 66 pontos, três a menos do que o Palmeiras, com 19 vitórias, nove empates e nove derrotas.

Para levantar o caneco, o Flamengo teria que vencer o seu jogo, torcer por derrota de Palmeiras e Atlético Mineiro, e descontar a diferença no saldo de gols com o alviverde de 16 gols, praticamente impossível.

O Flamengo também já está classificado para a Libertadores de 2024.

Santos x Fortaleza

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

O Santos vai enfrentar o Fortaleza na última rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, às 21h30, horário de Brasília. O duelo coloca frente a frente duas grandes equipes com objetivos diferentes na reta final da temporada.

Após 37 rodadas, o Peixe soma 43 pontos em 15º lugar, com 11 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. O time está ameaçado de ser rebaixado para a segunda divisão, mas só depende de si mesmo para permanecer na elite por mais um ano.

Para afastar o fantasma da segunda divisão, o Santos tem que ganhar do Fortaleza. Se empatar ou perder, aí terá que torcer por tropeços de Bahia e Santos. Caso os dois elencos vençam, o Peixe irá disputar a Série B no ano que vem.

O Fortaleza, por outro lado, está com a vaga garantida na Sul-Americana de 2024 e por isso apenas cumpre tabela. O time ocupa a 10ª posição com 51 pontos, conquistados em 14 vitórias, nove empates e 14 derrotas.

Cruzeiro x Palmeiras | última rodada do Brasileirão 2023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

O grande destaque da última rodada é o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, a partir das 21h30, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte. O compromisso coloca frente a frente um time que conseguiu se salvar do rebaixamento mas que busca a Sul-Americana, e outro que pode levantar o caneco.

O Cruzeiro, em 14º com 46 pontos, está garantido na elite do Brasileirão. Com o empate contra o Botafogo na penúltima rodada, o time mineiro carimbou o seu passaporte para a elite do ano que vem, com 11 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Agora, vai brigar pela última vaga da Sul-Americana.

Já o Palmeiras só precisa do empate para levantar a taça pela 12ª vez em sua história. O time alviverde pode até perder que é campeão, com 99,9% de chances, segundo a UFMG.

Internacional x Botafogo

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

O Internacional duela contra o Botafogo na quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A transmissão será para todo o país através do pay-per-view Premiere, na TV fechada ao vivo.

O Internacional já está classificado para a fase de grupos da Sul-Americana e por isso entrará em campo apenas para cumprir tabela. O elenco gaúcho soma 52 pontos em 9º lugar, com 14 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.

Do outro lado, o Botafogo perdeu um dos títulos brasileiros mais fáceis de toda a história que poderia ter em suas mãos. O time carioca chegou a ter 13 pontos de vantagem, mas viu o seu desempenho em campo cair rodada após rodada, até perder a liderança para o Palmeiras.

Classificado para a Libertadores, o time está em 5º lugar com 64 pontos, somados em 18 vitórias, 10 empates e nove jogos perdidos.

Coritiba x Corinthians

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

O Coritiba recebe o Corinthians na próxima quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. O compromisso não traz batalha por título, vagas ou luta contra o rebaixamento.

O Coxa já está rebaixado para a segunda divisão do Brasileiro. Com 30 pontos, o elenco só entra em campo para cumprir tabela já que está em 19º com oito triunfos, 23 derrotas e seis empates.

O mesmo acontece com o Corinthians, com a vaga para a fase de grupos da Copa Sul-Americana assegurada. O elenco de Mano Menezes está em 13º lugar após vencer 11 partidas, empatar 14 e perder 12.

Bahia x Atlético MG

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

O duelo entre Bahia e Atlético Mineiro trará muitas decisões na última rodada. Com início às 21h30, horário de Brasília, a bola rola na Arena Fonte Nova, em Salvador, com transmissão ao vivo.

Com 41 pontos em 17º lugar, o anfitrião Bahia precisa vencer o Atlético MG e torcer por derrota de Santos e Vasco na rodada para permanecer na elite do Brasileirão. Se empatar, aí tem que esperar um tropeço do Cruz Maltino mas, se perder, é rebaixado instantaneamente.

O Atlético Mineiro, por outro lado, ainda sonha com o título brasileiro, mesmo com apenas 0.027% de chances de ser campeão, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. O elenco está em segundo lugar com 66 pontos, três a menos do que o Palmeiras, com 19 vitórias, nove empates e nove derrotas.

Para ser campeão, o Galo tem que vencer o Bahia, torcer por um derrota do Palmeiras e descontar a diferença no saldo de gols, de 23 a 31, ou seja, esperar que o alviverde tome muitos gols e fazer 8 gols em cima do Bahia.

Cuiabá x Athletico PR. | última rodada do Brasileirão 2023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Onde assistir: Premiere

O jogo entre Cuiabá e Athletico começa às 21h30, horário de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá, na última rodada. Diferente dos outros compromissos na quarta-feira, este embate não vale nada para os dois lados.

Isso porque Cuiabá e Athletico já estão garantidos na fase de grupos da Sul-Americana do ano que vem. A única briga é por uma melhor posição na tabela que pode garantir ao clube uma premiação melhor ao fim da competição.

O Athletico Paranaense está em 8º lugar com 56 pontos, conquistados em 14 vitórias, 14 empates e nove derrotas. O Cuiabá, time de Deyverson, chega na última rodada em 12º com 48 pontos oriundos de 13 triunfos, nove empates e 15 derrotas.

Quem subiu da Série B para a Série A?

As equipes de Vitória, campeão da temporada, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense conquistaram o acesso para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

O Vitória, primeiro colocado na tabela de classificação, conquistou 72 pontos em 22 vitórias, seis empates e 10 derrotas, uma das melhores campanha da temporada. O time baiano não saiu da liderança desde que alcançou a posição na reta final.

O Juventude também carimbou o seu passaporte ao conquistar o vice-campeonato com 65 pontos, somados em 18 vitórias, 11 empates e nove derrotas na competição. Na última rodada, derrotou o Ceará fora de casa.

Já o Criciúma, em terceiro lugar, fez 64 pontos oriundos de 19 vitórias, sete empates e 12 jogos perdidos na temporada. Fechando o G4, o Atlético Goianiense conseguiu o retorno para a elite um ano depois de ser rebaixado, com 64 pontos, conquistados em 17 triunfos, 13 empates e oito derrotas.

