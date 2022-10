Onde assistir ABC x Mirassol hoje ao vivo? Canal e horário – 01/10

Equipes disputam a primeira partida da final na Série C do Brasileirão na temporada

Com o acesso até a segunda divisão já garantido, as equipes de ABC e Mirassol se enfrentam neste sábado, 1º de outubro, na primeira partida da final na Série C do Brasileirão às 17h (Horário de Brasília). O palco do confronto é o Estádio Maria Lamas Farache, por isso saiba onde assistir ABC x Mirassol hoje ao vivo.

Onde assistir ABC x Mirassol hoje ao vivo

O jogo do ABC e Mirassol hoje vai passar na BAND, DAZN e Tik Tok, a partir das 17h (Horário de Brasília), ao vivo pela final da Série C do Brasileirão na temporada.

Com transmissão apenas aos estados do Norte e Nordeste, o canal da BAND exibe as emoções do embate entre ABC e Mirassol neste sábado. Quem vencer, garante a vantagem no confronto pelo título. Também dá para assistir a retransmissão pelo site (www.band.uol.com.br).

Para quem está fora da região a opção é o DAZN, serviço de streaming. Disponível por apenas R$ 19,90 por mês, a plataforma está disponível pelo celular, tablet, computador e smart TV com a programação diversificada de futebol.

De graça, o Tik Tok é a opção. A plataforma retransmite a final ao vivo para todos os usuários através do aplicativo. Basta acessar com a sua conta e assistir.

ABC X MIRASSOL:

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Maria Lamas Farache

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Árbitro de vídeo: Wagner Reway

ABC x Mirassol na final da Série C do Brasileirão

Pronto para receber todo o apoio da sua torcida no Frasqueirão, o ABC está confiante. Na primeira fase, o elenco se classificou em sexto lugar com 31 pontos, conquistados em oito vitórias, sete empates e quatro derrotas. Depois, terminou em primeiro lugar no grupo C com 12 pontos, acúmulo de três vitórias e três empates, com a vaga na série B já garantida.

Escalação do ABC: Matheus Nogueira; Marcos Vinícius, Afonso, Richardson, Daniel Vençan; Waldrigo, Erick Varão, Calyson, Lucas Douglas; Alyson e Henan.

Com o passaporte carimbado para a segunda divisão do Brasileirão, o Mirassol não poderia estar mais animado. O clube do interior paulista terminou a primeira fase na liderança com 33 pontos, onde a soma é dez vitórias, três empates e seis derrotas. Depois, na segunda fase, passou pelo grupo B com 12 pontos em primeiro lugar.

Escalação do Mirassol: Gasparotto; Ivan, Gustavo, Sam, Daniel, Rhuan; Osman, Paulinho, Mingotti; Camilo e Negueba.

Quando é o jogo de volta na final da Série C?

A partida de volta entre Mirassol e ABC está agendada para o próximo sábado, 8 de outubro de 2022, a partir das 17h (horário de Brasília).

Desta vez, a disputa será no interior paulista, no Estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol. A escalação de árbitros ainda não foi definida, enquanto a escala de transmissão já foi confirmada pela CBF, disponível no site oficial.

Quem vencer a partida de ida garante a vantagem para o jogo de volta. Não tem gol fora de casa na Série C do Brasileirão, ou seja, o elenco que obter a maior soma de gols é o grande campeão. Em caso de empate na soma dos placares, a briga será definida em cobranças de pênaltis, sem prorrogação.

