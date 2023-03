Onde assistir Corinthians e Athletico PR feminino hoje - 26/03/2023

Para se manter na liderança do Brasileirão, o Corinthians feminino entra em campo neste domingo para enfrentar o Athletico-PR, no Estádio Francisco Filho, às 18h (Horário de Brasília). Válido pela quinta rodada da competição, o jogo será transmitido ao vivo no SporTV e no Globoplay.

Onde assistir o jogo do Corinthians Feminino de hoje

O jogo do Corinthians feminino hoje vai passar no SporTV e GloboPlay. Nenhum canal da televisão aberta vai transmitir o jogo do Brasileirão.

Os canais SporTV só estão disponíveis em operadoras de televisão paga no Brasil. Isso significa que é necessário obter a emissora na programação para assistir ao jogo do Corinthians feminino hoje.

Por outro lado, quem não tem a TV paga em casa mas é assinante do GloboPlay pode assistir ao confronto. Basta acessar a plataforma e encontrar a transmissão ao vivo e curtir tanto no computador como no aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Escalações de Corinthians x Athletico PR

Nenhum dos clubes tem desfalques para o jogo deste domingo.

Corinthians: Lelê; Katiuscia, Tarciane, Yasmim; Juliana Ferreira, Gabi Portilho, Luana Bertolucci, Victoria Albuquerque; Millene e Jaque Ribeiro.

Athletico PR: Thaís Helena; Evellyn, Alê, Jajá, Thaís Prado; Paloma, Rafinha, Duda Tosti; Lilian, Thayslane e Nathália.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians - Futebol Feminino (@corinthiansfutebolfeminino)

Posição do Timão no Brasileirão

O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com 12 pontos, o Timão mantém 100% de aproveitamento em quatro partidas disputadas, contabilizando quatro vitórias e 28 gols marcados.

Na rodada de estreia, o Corinthians venceu o Ceará por 14 a 0, no Nogueirão, na capital paulista. Depois, goleou o Real Ariquemes por 6 a 0, enquanto na terceira rodada venceu o Grêmio por 4 a 0.

Pela quarta rodada, a última das jogadoras do alvinegro, o Timão teve dificuldades contra a Ferroviária, mas venceu sob o placar de 4 a 1.

1 Corinthians - 12 pontos

2 Palmeiras - 10 pontos

3 Flamengo - 9 pontos

4 Ferroviária - 9 pontos

5 Cruzeiro - 8 pontos

6 Santos - 7 pontos

7 Internacional - 7 pontos

8 Grêmio - 7 pontos

9 São Paulo - 6 pontos

10 Bahia - 4 pontos

11 Athletico PR - 4 pontos

12 Atlético MG - 3 pontos

13 Real Brasília - 3 pontos

14 Avaí - 1 ponto

15 Real Ariquemes - 0 pontos

16 Ceará - 0 pontos

Quem é a artilheira do Brasileirão Feminino?

Nathane, do Bahia, é a artilheira do Brasileirão Feminino com cinco gols após quatro rodadas. A jogadora do time baiano marcou contra o São Paulo na primeira rodada, Cruzeiro e Ceará. Ela só não marcou contra o Palmeiras.

Na lista de artilheiras também estão Jaqueline, Victoria e Jhennifer, do Corinthians, com quatro gols marcados, assim como Leticia Ferreira, com três para fechar a lista.

A artilheira é a jogadora do time que marca mais gols no campeonato. Cada marcação nas rodadas soma-se ao número total.

Leia também: Quanto ganha uma jogadora de futebol feminino do Corinthians