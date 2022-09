Onde assistir Coritiba x Atlético GO hoje: transmissão e horário (11/09)

Coritiba e Atlético GO se enfrentam neste domingo, 11 de setembro, com transmissão ao vivo

Pela 26ª rodada do Brasileirão, Coritiba e Atlético GO se enfrentam neste domingo, 11 de setembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Com transmissão pela TV aberta, saiba onde assistir Coritiba x Atlético GO hoje ao vivo.

Na zona de rebaixamento, o Coxa tem 25 pontos na 17ª posição. Já o Atlético vem na 19ª posição com apenas 22 pontos.

Onde assistir Coritiba x Atlético GO hoje ao vivo

O jogo do Coritiba e Atlético GO hoje terá transmissão da Globo, na TV aberta, e Premiere, na TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília). O serviço de streaming GloboPlay também transmite a partida.

Com transmissão apenas para o estado de Goiás, a partida entre Coritiba e Atlético será exibida pela TV Globo, na televisão aberta. Basta sintonizar no canal e curtir ao vivo todas as emoções do Brasileirão.

Para quem está em outros estados, o Premiere também é uma opção de transmissão. O pay-per-view, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade, indo de R$ 59,90, até R$ 89,90 por diferentes pacotes.

Para acompanhar online, o GloboPlay, serviço de streaming, retransmite a partida de graça para os torcedores que moram em Goiás. Basta acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou na própria smart TV, ou no site da plataforma, clicar na opção “Agora na TV” e pronto.

Coritiba x Atlético GO:

Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Rodada : 26ª rodada

: 26ª rodada Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Estádio Couto Pereira, em Curitiba Arbitragem : Vinicius Gonçalves Dias Araujo

: Vinicius Gonçalves Dias Araujo VAR : Wagner Reway

: Wagner Reway Onde assistir Coritiba x Atlético GO hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

Coritiba x Atlético GO: como estão as equipes na temporada?

Com apenas sete vitórias conquistadas, o Coritiba precisa dos três pontos na rodada deste domingo para escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em 17º lugar com 25 pontos, o time está apenas um ponto de diferença com o primeiro colocado fora da degola, ou seja, a vitória colocará o Coxa fora da zona.

Ao todo foram sete vitórias, quatro empates e catorze derrotas, com a segunda pior defesa da temporada com 14 gols marcados e 26 sofridos.

Do outro lado, o Atlético Goianiense vive uma situação parecida com a do adversário. Com apenas 22 pontos, o elenco aparece na 19ª posição da tabela, conquistados em cinco vitórias, sete empates e treze derrotas. O elenco comandado por Eduardo Baptista, após a demissão de Jorginho, foi eliminado da Sul-Americana após a derrota nos pênaltis para o tricolor paulista, somando a quarta pior defesa do Brasileirão e também o ataque.

Últimos jogos:

No último sábado (03/09), o Coritiba perdeu para o América Mineiro, fora de casa, por 2 a 0, valendo a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os gols foram de Pedrinho e Matheus.

Já o Atlético Goianiense foi derrotado pelo São Paulo na partida de volta da semifinal da Sul-Americana, fora de casa, por 4 a 2 na disputa de pênaltis.

Jogos do Brasileirão na rodada

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, cinco partidas serão realizadas neste domingo, 11 de setembro, com transmissão para todo o Brasil tanto pela TV aberta como na emissora fechada.

O destaque fica para o encontro de São Paulo e Corinthians, no Morumbi, enquanto o Flamengo, finalista da Libertadores, joga contra o Goiás.

Confira a programação deste domingo e os resultados já jogados.

Atlético MG 1 x 1 RB Bragantino

Internacional x Cuiabá

Ceará x Santos

Palmeiras x Juventude

Fluminense x Fortaleza

Avaí x Athletico PR – 11h

Botafogo x América MG – 11h

São Paulo x Corinthians – 16h

Coritiba x Atlético GO – 16h

Goiás x Flamengo – 19h

