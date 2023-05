Saiba como assistir o jogo do Flamengo feminino hoje. Foto: Reprodução Paula Reis / CRF

Torcedor pode acompanhar o jogo de futebol feminino nesta segunda-feira na TV paga e no serviço de streaming

Onde assistir Cruzeiro x Flamengo feminino hoje no Brasileirão – 22/05

Para fechar a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes de Cruzeiro e Flamengo feminino se enfrentam nesta segunda-feira, 22 de maio, no SESC Alterosa, em Belo Horizonte, às 17h30, horário de Brasília. Saiba como assistir ao vivo a partida de futebol feminino e todos os detalhes.

O Rubro-Negro busca os três pontos para retomar a liderança enquanto a Raposa é o nono colocado com 14 pontos.

Como assistir jogo do Flamengo feminino hoje

O torcedor pode assistir o jogo do Cruzeiro e Flamengo feminino no SporTV e GloboPlay nesta segunda-feira. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o confronto do Brasileirão hoje.

Para assistir ao vivo a partida de futebol feminino, é preciso ter a TV paga em casa. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal SporTV na programação.

Também dá para ver no GloboPlay, serviço de streaming. É necessário pagar o valor por mês para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e documentários, além dos canais ao vivo.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: SESC Alterosa, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Escalações de Cruzeiro x Flamengo

Para o duelo desta segunda-feira, válida pela décima segunda rodada do Brasileirão feminino, tanto Cruzeiro como Flamengo deverão escalar as titulares.

Cruzeiro: Kemelli; Clara, Ambrózio, Vanessinha, Isa Fernandes; Rafa Andrade, Byanca Brasil, Janaina; Mari Pires, Tipa e Carol Baiana.

Flamengo: Bárbara; Monalisa, Daiane, Agustina, Thais Regina; Thaisa, Kaylane, Cris, Darlene; Duda e Crivelari.

Quantas rodadas tem o Brasileirão 2023?

Quantas equipes avançam para as quartas de final?

Oito equipes se classificam para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Dezesseis clubes estão na briga durante a primeira fase da competição disputando entre 15 rodadas por pontos corridos.

Ao fim das rodadas, os oito primeiros avançam para a próxima etapa. Já os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Brasileirão feminino.

Nas quartas de final o chaveamento acontece da seguinte maneira: o 1º colocado joga contra o 8º, o 2º lugar enfrenta o 7º colocado, e assim por diante. Nas quartas de final, semifinal e a final os embates são em ida e volta.

