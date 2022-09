Onde assistir CSA x Guarani hoje ao vivo e horário da Série B – 30/09

Equipes disputam para se afastarem da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão

Primeiro time na zona de rebaixamento, o CSA enfrenta o Guarani nesta sexta-feira, 30 de setembro, para escapar da degola na reta final da Série B do Brasileirão. A partida é válida pela 32ª rodada, às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Saiba onde assistir CSA x Guarani hoje ao vivo na TV e online.

Onde assistir CSA x Guarani hoje ao vivo

O jogo do CSA e Guarani hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, às 19h (Horário de Brasília), além do serviço de streaming GloboPlay para os assinantes.

O torcedor pode sintonizar ambos os canais em sua programação para assistir aos lances do embate. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, por outro lado, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade, entre diferentes pacotes de canais de futebol.

Para assistir online, o serviço de streaming GloboPlay retransmite as imagens dos canais para assinantes através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV. Para tornar-se membro, basta acessar www.globoplay.globo.com com pacotes entre valores de R$ 24,90 ou R$ 86,90 ao mês.

CSA X GUARANI:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)

Como vem CSA e Guarani para o jogo de hoje?

Após a vitória diante do Tombense na última rodada, o CSA ganhou o gás necessário para continuar na luta para escapar da zona de rebaixamento. Em 17º lugar com 35 pontos, o grupo contabiliza sete vitórias, catorze empates e dez derrotas, com o terceiro pior ataque da temporada em 23 gols marcados e 29 sofridos.

Dentro de casa, tem a vantagem em seu favor no duelo.

Fique de olho em: Geovane, Lucas Barcelos e Elton.

Se o CSA vencer: Sobe quatro posições e escapa do rebaixamento.

Escalação do CSA: Paulo Ricardo; Igor, Guilherme, Lucão, Diego Renan; Geovane, Giva Santos, Gabriel, Lourenço; Lucas Barcelos e Elton.

Do outro lado, o Guarani vem logo acima do oponente, em 16º lugar com os mesmos 35 pontos, mas conquistados em oito vitórias, onze empates e doze derrotas. Se vencer a partida desta sexta-feira, o elenco paulista sobe até quatro lugares e fica cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Por fim, o Guarani tem o quinto pior ataque da Série B com 25 gols marcados e 32 sofridos.

Fique de olho em: Isaque e Yuri Jonathan.

Se o Guarani vencer: Também sobe quatro posições e sai da zona de rebaixamento.

Escalação do Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves, Jamerson; Bruno José, Andrade, Vilela, Richard Ríos; Isaque Elias e Yuri Jonathan.

Classificação na Série B do Brasileirão atualizada

Com o Cruzeiro já garantido na Série A do Campeonato Brasileiro, faltam apenas três vagas na parte de cima da classificação da temporada. Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão.

Vinte equipes disputam 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno.

1 Cruzeiro – 68 pontos

2 Grêmio – 53 pontos

3 Bahia – 52 pontos

4 Vasco – 48 pontos

5 Londrina – 45 pontos

6 Ituano – 44 pontos

7 Ponte Preta – 43 pontos

8 Sport – 43 pontos

9 Sampaio Corrêa – 42 pontos

10 CRB – 40 pontos

11 Criciúma – 40 pontos

12 Tombense – 40 pontos

13 Vila Nova – 37 pontos

14 Novorizontino – 36 pontos

15 Chapecoense – 35 pontos

16 Guarani – 35 pontos

17 CSA – 32 pontos

18 Brusque – 31 pontos

19 Operário PR – 31 pontos

20 Náutico – 27 pontos

