Onde assistir Fluminense e Vasco na TV e horário - 06/05

Clássico carioca é válido pela quarta rodada do Brasileirão neste sábado; torcedor pode assistir na TV paga e no serviço de streaming

É dia de Clássico dos Gigantes! Neste sábado, 06 de maio, as equipes de Fluminense e Vasco se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h (Horário de Brasília). As duas equipes buscam os três pontos para alcançarem a parte de cima da tabela.

O Fluminense ocupa a quinta posição com seis pontos, enquanto o Vasco se mantém em nono com quatro pontos.

Qual canal vai transmitir jogo do Fluminense e Vasco hoje?

O torcedor pode assistir o jogo do Fluminense e Vasco hoje nos canais SporTV, SporTV4K e Premiere além da plataforma de streaming GloboPlay ao vivo neste sábado.

Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o clássico dos gigantes. Todos os canais só estão disponíveis em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Luiz Carlos Jr. narra a partida ao lado dos comentaristas Paulo Cesar Vasconcellos e Paulo Nunes. O pay-per-view Premiere tem que ser comprado a parte na programação.

Para acompanhar online o streaming GloboPlay, do Grupo Globo, é a opção. Acesse a plataforma e procure pelos canais ao vivo. É preciso ser assinante para ter acesso ao catálogo.

Como assistir o canal SporTV4K?

O canal está disponível para todos os clientes da TV paga que possuem o aparelho compatível com a tecnologia, ou seja, é preciso verificar o aparelho. O televisor também precisa contar com a qualidade 4K.

Quem é assinante do pacote GloboPlay + Canais ao vivo também pode assistir o jogo com o sinal especial.

Todos os sábados, a faixa das 21h no Brasileirão promete trazer a transmissão com o sinal 4K para os torcedores que são clientes da TV paga e do streaming. O sinal comum e o sinal 4K estarão disponíveis na programação, ou seja, o torcedor pode escolher qual prefere.

Escalações de Fluminense x Vasco

Além do tradicional peso de ser clássico, o duelo deste sábado é de extrema importância para os dois clubes. Por isso, os treinadores Fernando Diniz e Maurício Barbieri vão escalar os titulares para irem ao campo. A bola rola entre os dois às 21h, horário de Brasília, e o torcedor acompanha ao vivo.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; Alexsander, André, PH Ganso; Jhon Arias, Lima e German Cano.

Vasco: Léo Jardim; Robson, Lucas Piton, Léo Pelé, Pumita Rodriguez; Rodrigo, Andrey Santos, Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Quem apita o clássico?

O árbitro Wilton Pereira Sampaio vai apitar o clássico entre Fluminense e Vasco neste sábado, pela quarta rodada do Brasileirão. Os auxiliares escalados foram Bruno Raphael Pires, Leone Carvalho Rocha e o quarto árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz.

O árbitro de vídeo, VAR, escalado foi Wagner Reway. O profissional será responsável por analisar os lances envolvendo possível pênalti, falta e cartões amarelos e vermelhos.

Último jogo entre Fluminense x Vasco

O último duelo entre Fluminense e Vasco aconteceu em 12 de fevereiro deste ano, na Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Por 2 a 0, a equipe das Laranjeiras levou a melhor jogando como mandante, no Estádio do Maracanã.

Cano marcou os dois gols da partida. Ao fim das rodadas, o Fluminense derrotou o Flamengo e levantou o caneco da Taça Guanabara. Na final, superou novamente o Rubro-Negro em goleada paa ganhar o segundo título da temporada estadual no Rio de Janeiro.

