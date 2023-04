Saiba como assistir ao jogo do Guarani e Avaí nesta sexta. Foto: Reprodução Thomaz Marostegan Guarani FC / Leandro Boeira Avaí FC

Partida será transmitida ao vivo na TV paga e no serviço de streaming nesta sexta-feira

Onde assistir Guarani x Avaí ao vivo na estreia do Brasileirão Série B - 14/04

Contagem regressiva para o início da Série B do Brasileirão! O duelo entre Guarani x Avaí abre a primeira rodada da competição nesta sexta-feira, 14 de abril. A bola vai rolar às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O Guarani manteve a sua colocação, enquanto o Avaí caiu da primeira para a segunda divisão.

Qual canal vai passar Guarani x Avaí hoje ao vivo

O jogo do Guarani x Avaí hoje será transmitido nos canais SporTV, Premiere e também na plataforma de streaming GloboPlay. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo.

A nova temporada da Série B do Brasileirão traz um embate com duas grandes equipes. Tanto SporTV como o pay-per-view Premiere tem os direitos de imagens do campeonato, disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Isso significa que é preciso ter a TV fechada em casa para assistir. Caso contrário, dá para sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming, para assistir a transmissão dos canais. Isso porque o torcedor pode acompanhar a programação ao vivo do SporTV ou Premiere na própria plataforma.

Entre no site www.globoplay.globo.com e escolha o melhor pacote ao seu bolso. Dá para assistir no celular, computador, tablet ou smartv.

Como vem o Guarani?

Por mais um ano, o Guarani vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. No ano passado, o elenco de Campinas garantiu a décima posição com 51 pontos em 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas.

O Bugre fez questão de trazer novas peças para o seu plantel de jogadores, incluindo o goleiro Tony, os zagueiros Lucão, Alan Santos e Luciano Castán, o lateral Lucas Marques e os volantes Lima, Yago e Wenderson.

Para o meio de campo, foram contratados os meias Bruninho e os atacantes Neilton, Derek e Bruno Michel. O Guarani não é o favorito ao acesso, mas pode surpreender.

Preparação do Avaí para a estreia

O Avaí não teve sorte na temporada passada. O clube não conseguiu a pontuação necessária, parou em 19º lugar na tabela e acabou rebaixado para a segunda divisão. Foram 35 pontos em nove vitórias, oito empates e 21 derrotas.

Para começar o ano com o pé direito e brigar na parte de cima, o Leão da Ilha trouxe muitos jogadores. Começando com o treinador Alex, seguindo com o goleiro Ygor, os zagueiros Didi e Roberto, os laterais Igor Inocêncio e Thiago Rosa, os volantes Giva, Xavier e Wellington, o meia Robinho, e os atacantes Ricardo Bueno, Marquinhos, Waguininho, Júlio Cesar e Guilherme Santos.

Jogos da primeira rodada da Série B

Nove jogos serão disputados entre sexta, sábado e domingo pela primeira rodada da Série B no Campeonato Brasileiro. O duelo entre CRB e Sport será remarcado pela CBF.

Sexta-feira, 14/04:

Guarani x Avaí - 19h

Ituano x Ceará - 21h30

Sábado, 15/04:

Vila Nova x Novorizontino - 16h

Mirassol x Chapecoense - 17h

Sampaio Corrêa x Atlético GO - 17h

Juventude x Botafogo SP - 18h15

Domingo, 16/04:

Criciúma x Tombense - 11h

Londrina x ABC - 15h30

Vitória x Ponte Preta - 18h

