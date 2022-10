Onde assistir Guarani x Londrina hoje ao vivo e horário (03/10/2022)

Equipes disputam a 33ª rodada do Brasileirão nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo

Com objetivos diferentes e posições opostas no Brasileirão na Série B, as equipes de Guarani e Londrina se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 33ª rodada. Saiba onde assistir Guarani x Londrina hoje ao vivo com transmissão para todos os estados.

Onde assistir Guarani x Londrina hoje

O jogo do Guarani e Londrina hoje vai passar no Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil.

Disponível somente na TV fechada entre operadoras por assinatura, o torcedor deve obter o pacote de canais de futebol em sua programação por valor extra na mensalidade, entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Se preferir, pode acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, você tem direito a assistir filmes, séries e novelas pelo celular, tablet, computador e smartv.

GUARANI X LONDRINA:

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

Onde assistir Guarani x Londrina hoje: Premiere e GloboPlay

> Onde vai ser a final da Libertadores 2022? Vai mudar de lugar?

Como estão Guarani e Londrina na temporada?

O Guarani conseguiu escapar da zona de rebaixamento, mas terá de passar por um grande oponente nesta segunda-feira se quiser escapar em definido da degola para continuar na segunda divisão do Brasileirão. Com 38 pontos, conquistou nove vitórias, onze empates e doze derrotas com aproveitamento de 39%. O elenco soma 27 gols marcados e 33 sofridos. Se vencer, sobe duas posições.

Do outro lado, o Londrina é um forte candidato ao acesso até a elite do Brasileirão. Com 46 pontos, conquistou até aqui doze vitórias, dez empates e dez derrotas. O elenco paranaense tem três pontos de diferença com o Vasco, quarto colocado e último no G4 da Série B. Se vencer, poderá disputar ponto por ponto com o elenco carioca.

+ Você sabia? Veja os deputados estaduais eleitos RS

Jogos da Série B do Brasileirão na rodada

O confronto entre Guarani e Londrina dá início na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, com dez embates durante a semana, entre a segunda, terça e quarta-feira ao vivo com transmissão.

O destaque fica com os encontros de Operário e Vasco, Grêmio contra CSA, Novorizontino e Bahia e por fim o jogo entre Cruzeiro e Ituano.

Para ficar por dentro da rodada, confira todos os jogos de hoje e pela rodada.

Guarani x Londrina – 20h

Sampaio Corrêa x Ponte Preta – 20h

Terça-feira (04/10):

Brusque x Sport – 19h

CRB x Chapecoense – 19h

Vila Nova x Criciúma – 19h

Operário x Vasco – 19h

Grêmio x CSA – 19h

Novorizontino x Bahia – 21h30

Náutico x Tombense – 21h30

Quarta-feira (05/10):

Cruzeiro x Ituano – 21h30

+ Tom Brady: 7 coisas que você provavelmente não sabia sobre ele