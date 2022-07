Onde assistir jogo do América MG x Avaí hoje, domingo (31/07)

No Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 18h (Horário de Brasília), o América Mineiro recebe o Avaí neste domingo, 31 de julho, em confronto que promete agitar a classificação. Onde assistir jogo do América MG x Avaí ao vivo hoje? Partida é válida pela vigésima rodada do Brasileirão na Série A, com transmissão para todo o país.

O América vem de derrota para o São Paulo na Copa do Brasil, enquanto o Avaí perdeu para o Flamengo na última rodada do Brasileirão.

Onde assistir jogo do América MG x Avaí hoje

A partida tem transmissão do Premiere a partir das 18h (Horário de Brasília). A plataforma de streaming Globo Play também exibe as imagens do confronto por todo o país ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o Premiere exibe a partida entre América e Avaí neste domingo para todos os estados do Brasil. O produto, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir jogo do América MG x Avaí ao vivo é no Globo Play, serviço de streaming, disponível somente para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do América MG x Avaí hoje:

Data: 31/07/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

VAR: Daniel Nobre Bins

América MG e Avaí no Brasileirão

Durante a semana, o América perdeu o primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil para o São Paulo. Enquanto isso, pelo Brasileirão, o elenco vem na 15ª posição da tabela com 21 pontos contabilizando seis vitórias, três empates e dez derrotas. O time venceu o Atlético Goianiense na última rodada, quebrando a sequência de três derrotas seguidas, mostrando uma campanha não tão regular como a torcida gostaria. Hoje, joga em casa e promete buscar os três pontos.

Do outro lado, o Avaí vem na 16ª posição com 21 pontos, colecionando seis vitórias, três empates e dez derrotas, em uma campanha totalmente não equilibrada. Com a terceira defesa mais vazada do Brasileirão, o elenco catarinense precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento, com apenas um ponto a mais do que o primeiro colocado na degola.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Cinco jogos acontecem neste domingo, 31 de julho, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, válido como a primeira rodada do segundo turno na temporada.

Todas as vinte equipes da primeira divisão entram em campo neste fim de semana, seguindo até a segunda-feira, 1º de agosto, com transmissão ao vivo pela televisão e também online.

O destaque vai para o jogo entre Corinthians e Botafogo, além de Athletico e São Paulo e depois também Internacional e Atlético Mineiro.

Confira todos os jogos de hoje para não perder nenhum lance.

Sábado (30/07):

Goiás x Coritiba – 16h30

Ceará x Palmeiras – 16h30

Corinthians x Botafogo – 19h

Flamengo x Atlético GO – 20h30

Domingo (31/07):

Athletico PR x São Paulo – 16h

Internacional x Atlético MG – 16h

Cuiabá x Fortaleza – 16h

América MG x Avaí – 18h

RB Bragantino x Juventude – 19h

Segunda-feira (01/08):

Santos x Fluminense – 20h

