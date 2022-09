Onde assistir jogo do Athletico x Cuiabá ao vivo de graça (18/09)

Confira todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Para fechar a 27ª rodada do Brasileirão, o campeonato apresenta Athletico x Cuiabá neste domingo, 18 de setembro, na Arena da Baixada, na capital paranaense. A partida vai começar às 19h (Horário de Brasília).

Confira onde assistir jogo do Athletico x Cuiabá hoje. Finalista da Libertadores, o Furacão tenta equilibrar a sua participação no Campeonato Brasileiro com a pressão de brigar por seu primeiro título da maior competição de futebol sul-americano. Em 6º lugar com 43 pontos, o grupo de Felipão contabiliza doze vitórias, sete empates e sete derrotas, com 31 gols marcados e 29 sofridos.

Do outro lado, o Cuiabá busca os três pontos neste domingo para escapar da zona de rebaixamento, já que ocupa a 18ª posição com 26 pontos, conquistados em seis vitórias, oito empates e doze derrotas. Com o resultado de hoje, o grupo pode subir três posições, sem deixar de torcer por tropeços dos rivais Coritiba e Fortaleza.

Como assistir Athletico x Cuiabá na TV e transmissão ao vivo online

O jogo do Athletico PR vs Cuiabá hoje vai passar no Furacão Live e Twitch , a partir das 19h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Sem transmissão pela TV, o torcedor só pode acompanhar o jogo de hoje no pay-per-view Furacão Live, disponível para sócios e assinantes avulsos. O serviço está disponível pelo site (furacaolive.com.br) por valores diferentes ao mês.

De graça, o canal do Casimiro na Twitch também vai transmitir o jogo do Furacão hoje. Basta acessar o canal na plataforma de vídeos, se inscrever e aí curtir online.

Serão sete partidas da 27ª rodada do Brasileirão neste domingo, 18 de setembro, com a disputa entre os três pontos acirrada cada vez mais na temporada.

RB Bragantino x Goiás – 11h

Flamengo x Fluminense – 16h

Ceará x São Paulo – 16h

América MG x Corinthians – 18h

Juventude x Fortaleza – 18h

Palmeiras x Santos – 18h30

Athletico PR x Cuiabá – 19h

