Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo – 30/09

Enquanto tenta escapar do rebaixamento, a Chapecoense recebe o Bahia, terceiro colocado na Série B do Brasileirão, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), nesta sexta-feira, 30 de setembro, na Arena Condá. A partida é válida pela 32ª rodada e por isso saiba onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje tem transmissão do SporTV e Premiere, às 21h30 (Horário de Brasília), além do serviço de streaming GloboPlay ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o torcedor pode sintonizar entre os canais para assistir aos lances da disputa nesta sexta, na Série B do Brasileirão, com transmissão para todos os estados. O Premiere, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade.

Não é assinante da TV fechada? Fique tranquilo torcedor, dá para curtir através da plataforma GloboPlay, pelo seu próprio dispositivo. Para tornar-se membro basta acessar www.globoplay.globo.com e, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, encontrar o melhor pacote ao bolso.

CHAPECOENSE X BAHIA:

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo: SporTV, Premiere e Globoplay

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

+ Conheça os novos lanches da Copa do McDonald’s 2022

Como vem Chapecoense e Bahia para o jogo de hoje?

Após a derrota para o Criciúma, a Chapecoense corre o sério risco de chegar até a zona de rebaixamento nas próximas rodadas finais da Série B. Em 15º lugar com 35 pontos, está empatado com o primeiro colocado da degola e, por isso, os três pontos são essenciais nesta sexta-feira. O time verde soma oito vitórias, onze empates e doze derrotas com 27 gols marcados e 30 sofridos, com aproveitamento de 37%.

Fique de olho em: Perotti.

Se o Chapecoense vencer: Pula duas posições na tabela.

Escalação da Chapecoense: Saulo; Fernando Augusto, Victor Ramos, Frazan, Maílton; Thomás, Oliveira, Marcelo Freitas; Perotti, Alisson e Chrystian Amaral.

Do outro lado, o Bahia segue na terceira posição com 52 pontos, um a menos do que o Grêmio, vice-líder e atrás do líder com folga Cruzeiro. Atrás do acesso até a elite do Brasileirão, o grupo de Salvador precisa levar os três pontos para a Arena Fonte Nova se quiser assumir a segunda posição e, quem sabe, ser o sortudo a subir de divisão.

Com quinze vitórias, sete empates e nove derrotas, tem o quarto melhor ataque e a terceira melhor defesa com 35 gols marcados e 21 sofridos.

Fique de olho em: Ricardo Goulart, Jacaré, Matheus Alvarenga e Marco Antonio.

Se o Bahia vencer: Assume a vice-liderança se o Grêmio perder.

Escalação do Bahia: Mateus Claus; Marcinho, Ignacio, Gabriel Lhman, Luiz Henrique; Mugni, Patrick, Ricardo Goulart; Jacaré, Matheus Alvarenga e Marco Antonio.

+ Neymar declara apoio a Bolsonaro em 2022 e web critica

Classificação da Série B do Brasileirão da Série B

Três vagas ainda serão preenchidas para o acesso até a Série A do Brasileirão. Com o Cruzeiro já garantido, restam ainda Grêmio, Bahia, Vasco, Londrina, Ituano, Ponte Preta e Sport na briga.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados até a terceira divisão. Faltam apenas sete rodadas na reta final da temporada, com 31 rodadas já disputadas.

1 Cruzeiro – 68 pontos

2 Grêmio – 53 pontos

3 Bahia – 52 pontos

4 Vasco – 48 pontos

5 Londrina – 45 pontos

6 Ituano – 44 pontos

7 Ponte Preta – 43 pontos

8 Sport – 43 pontos

9 CRB – 40 pontos

10 Criciúma – 40 pontos

11 Tombense – 40 pontos

12 Tombense – 40 pontos

13 Vila Nova – 37 pontos

14 Novorizontino – 36 pontos

15 Chapecoense – 35 pontos

16 Guarani – 35 pontos

17 CSA – 32 pontos

18 Brusque – 31 pontos

19 Operário PR – 31 pontos

20 Náutico – 27 pontos

Leia também: Bernadete Chocolate com Pimenta hoje: como está a atriz da 1ª fase?