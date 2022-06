Equipe do Bahia enfrenta o Brusque nesta terça-feira, buscando a liderança da competição

Onde assistir jogo do Bahia hoje: transmissão e horário (28/06)

Onde assistir jogo do Bahia hoje: transmissão e horário (28/06)

Procurando saber onde assistir jogo do Bahia hoje? A equipe enfrenta o Brusque nesta terça-feira, 28 de junho, no Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque, pela décima quinta rodada do Brasileirão na Série B. Começando a partir das 19h (Horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo?

TV aberta: Sem transmissão

TV fechada: SporTV e Premiere

Transmissão ao vivo: Premiere, Globo Play e Canais Globo

O jogo do Bahia hoje vai passar no SporTV e Premiere, disponível em todos os estados do país somente em operadoras de TV por assinatura.

O torcedor deve sintonizar os canais em seu televisor para curtir de perto as emoções da rodada na Série B do Campeonato Brasileiro.

Online, as opções vão do Premiere, plataforma de futebol em aplicativos, assim como o Globo Play e Canais Globo, serviço de streaming também para usuários que sejam membros.

Onde assistir o jogo do Bahia hoje online?

O jogo do Bahia na rodada desta terça-feira está disponível online através do Premiere, pay-per-view, e os streamings Canais Globo e Globo Play.

O pay-per-view do Premiere pode ser encontrado somente por membros, seja os que possuem TV paga ou não, pelo aplicativo. Porém, se o torcedor for assinante do Globo Play ou até mesmo dos Canais Globo, aí deve entrar nas plataformas com o seu e-mail e senha.

Todos os serviços estão disponíveis para celular, tablet, computador e também smart TV.

Horário do jogo do Bahia hoje

Data: Terça-feira, 28 de junho de 2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA) / VAR: Vinicius Furlan

Local e estádio: Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque, em Santa Catarina

O jogo do Bahia e Brusque nesta terça-feira, 28 de junho, pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão, vai começar a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Localizado na cidade de Brusque, o Estádio Augusto Bauer em Santa Catarina tem capacidade para receber apenas 5 mil torcedores, mas com casa cheia com ambos os torcedores da região Sul.

Palpites Brusque x Bahia:

O time do Brusque conseguiu se recuperar dos resultados ruins na Série B do Brasileirão. Ocupando a 10ª posição com dezessete pontos, venceu os dois últimos compromissos enquanto contabiliza cinco vitórias, dois empates e sete derrotas na temporada. Se vencer hoje, aí consegue se desvencilhar da zona de rebaixamento

Do outro lado, o Bahia luta na parte de cima da classificação pela liderança. Em terceiro lugar com 25 pontos, o elenco tem apenas seis pontos a menos que o atual líder Cruzeiro e, por isso, quer os três pontos no jogo desta terça-feira de qualquer maneira. Nas últimas duas rodadas, entretanto, perdeu.

Escalação do Brusque: Jordan Esteves; Airton, Jeferson Silva, Wallace, Pará; Trindade, Potiguar, Wagner Pereira; Ruan, Crislan e Alex Sandro. Técnico: Luan Carlos

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignacio, Luiz Otávio, Matheus Bahia; Julio Cesar, Mugni, Matheus Alvarenga, Daniel; Jacaré e Rodallega. Técnico: Guto Ferreira

+ Classificação do Brasileirão Série A 2022