Onde assistir jogo do CSA hoje x Sampaio Corrêa na TV e horário (7/10)

Pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de CSA e Sampaio Corrêa se enfrentam hoje

Nesta sexta-feira, CSA e Sampaio Corrêa se enfrentam pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Descubra onde assistir jogo do CSA hoje ao vivo pela televisão e online.

Enquanto um briga na parte de cima da tabela, o outro quer escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir jogo do CSA hoje na TV ao vivo

SporTV e Premiere são os canais de onde assistir jogo do CSA hoje às 21h30 (horário de Brasília), para todos os estados do Brasil.

Como só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, só dá para assistir ao jogo desta sexta-feira se o torcedor for assinante da TV fechada. Caso contrário, deve assinar o pay-per-view por valor extra na mensalidade, assim como o Sportv.

Não tem a TV paga? Fique tranquilo torcedor, porque você ainda tem a opção de assistir pelo GloboPlay se for assinante. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o acesso é completo para filmes, séries, canais de futebol e entretenimento e novelas da Globo.

A plataforma está disponível para celular, tablet, computador e smartv.

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti

VAR: Adriano de Assis Miranda

Últimos jogos do CSA x Sampaio Corrêa:

Sampaio Corrêa 2 x 0 CSA

CSA 0 x 0 Sampaio Corrêa

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Como vem as equipes de CSA x Sampaio Corrêa hoje?

Sem vencer por duas rodadas, o CSA está oficialmente em estado de alerta. Primeiro colocado na zona de rebaixamento da Série B, em décimo sétimo lugar com 36 pontos, o time alagoano precisa da vitória nesta sexta-feira parar virar o jogo em seu favor e escapar da degola. Jogando em casa, espera ter a vantagem do apoio dos torcedores para empurrar o grupo e pressionar os adversários.

Com sete vitórias, catorze empates e doze derrotas, tem o segundo pior ataque da temporada com 24 gols marcados e 33 sofridos. Na última rodada, perdeu para o Grêmio.

Escalação do CSA: Marcelo Carne; Felipe Augusto, Igor, Lucão, Guilherme Mendes da Silva; Rickson, Ferreira, Lourenço; Gabriel, Lucas Alexandre Marques e Rodrigo Rodrigues Silva.

Do outro lado, o Sampaio conseguiu reverter o seu desempenho ruim para ganhar pontos e subir na tabela de classificação. O elenco está em sexto lugar com 48 pontos, conquistados em treze vitórias, nove empates e onze derrotas com 41 gols marcados e 37 sofridos, com o segundo melhor ataque da temporada.

O grupo não perde há cinco rodadas na Série B. Se vencer, pode aumentar o seu destaque e brigar pelo acesso, já que tem apenas quatro pontos a menos do que o Vasco, quarto colocado e último no G4. Na última rodada venceu a Ponte Preta em casa.

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus da Silva Duarte, Paulo Sérgio, Allan Godói Santos, Lucas Hipólito; Vila, Pimentinha, André, Leandro Ferreira Pessoa; Ygor Catatau e Gabriel Poveda.

Próximos jogos:

CSA:

CSA x Londrina – Sexta-feira, 14/10 às 19h

Ponte Preta x CSA – Quinta-feira, 20/10 às 21h30

SAMPAIO CORRÊA:

Sampaio Corrêa x Chapecoense – Terça-feira, 11/10 às 21h30

Ituano x Sampaio Corrêa – Sábado, 22/10 às 19h

