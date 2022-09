Equipes disputam a 31ª rodada da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo

Onde assistir jogo do Náutico hoje x Sampaio Corrêa e horário (23/09)

O lanterna Náutico recebe o Sampaio Corrêa nesta sexta-feira, 23 de setembro, às 19h (Horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir jogo do Náutico hoje ao vivo pela televisão e também online.

O elenco pernambucano é o último na tabela com 27 pontos, enquanto o Sampaio soma 39 na 12ª posição.

Onde assistir jogo do Náutico hoje

O jogo do Náutico hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode sintonizar através do GloboPlay, serviço de streaming.

Com exclusividade, os canais disponibilizam toda a transmissão da partida nesta sexta-feira por todo o território brasileiro, ou seja, torcedor que tem as emissoras na programação das operadoras de TV pode acompanhar ao vivo o embate de futebol.

O Premiere, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade, com pacotes que vão entre R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês, de acordo com a escolha do torcedor.

Para assistir pelo celular, o torcedor deve sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming. A plataforma pode ser encontrada através do celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível. Somente assinantes tem acesso a transmissão do jogo, enquanto não torcedores podem optar por pacotes entre valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

NÁUTICO X SAMPAIO CORRÊA:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambuco

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Náutico x Sampaio Corrêa: como estão na temporada?

Lanterna da Série B com apenas 27 pontos, o Náutico corre contra o tempo para se salvar de um provável rebaixamento até a terceira divisão no Campeonato Brasileiro. O elenco pernambucano vem de derrota para o Vasco, mas espera dar a volta por cima nesta sexta-feira para garantir em casa os três pontos. Até aqui soma sete vitórias, seis empates e dezessete derrotas, com a pior defesa em 44 gols sofridos e 25 marcados.

Escalação do Náutico: Jean; Junior Tavares, João Paulo Silveira dos Santos, Maurício, Victor Ferraz; Jobson, Souza, Thomaz Carvalho Costa; Éverton Sidnei, Jean Carlos e Geuvânio.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa tem pouquíssimas chances de lutar pelo acesso até a elite, enquanto busca se manter na parte de cima da tabela e escapar assim da zona de rebaixamento. Em 12º lugar com 39 pontos, soma dez vitórias, nove empates e onze derrotas com 34 gols marcados e também 34 sofridos.

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus da Silva Duarte, Allan Godói, Paulo Sérgio, Pará; André, Leandro Ferreira, Pimentinha, Vila; Ygor Catatau e Gabriel Poveda.

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão

Pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dez partidas serão realizadas neste fim de semana, onde todas as vinte equipes entram em campo para disputarem os três pontos e consequentemente o acesso até a elite do futebol.

O Cruzeiro venceu o Vasco e já está classificado para a Série A, enquanto Londrina e Bahia continuam na busca pela parte de cima da tabela.

Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Grêmio 3 x 0 Sport

Guarani 2 x 0 Novorizontino

Cruzeiro 3 x 0 Vasco

Vila Nova x CRB

Sexta-feira (23/09):

Náutico x Sampaio Corrêa – 19h

Londrina x Ponte Preta – 21h30

Sábado (24/09):

Ituano x Brusque – 11h

Bahia x Operário PR – 18h15

Domingo (25/09):

Criciúma x Chapecoense – 18h30

Segunda-feira (26/09):

CSA x Tombense – 20h

