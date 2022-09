Onde assistir jogo do Sport e Bahia hoje, segunda-feira, 12/9

Pela abertura da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Bahia nesta segunda-feira, 12 de setembro, às 20h (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida tem transmissão ao vivo e por isso saiba onde assistir jogo do Sport e Bahia hoje.

Na 7ª posição da tabela, o Sport soma 40 pontos. Já o Bahia está na vice-liderança, atrás do líder Cruzeiro, com 51 pontos conquistados.

Onde assistir jogo do Sport e Bahia hoje

O jogo do Sport e Bahia hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 20h (Horário de Brasília). O torcedor também pode curtir através do GloboPlay, sistema de streaming por assinatura.

Com exclusividade, os canais transmitem a partida de abertura na Série B do Brasileirão nesta segunda-feira, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura por todo o país. O pay-per-view, entretanto, só pode ser obtido por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para quem já está acostumado a assistir futebol no celular, o sistema de streaming é a melhor opção. Assinantes podem acompanhar a partida entre Sport e Bahia nesta segunda pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Para quem deseja tornar-se assinante, os valores vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês, dependendo do pacote.

Sport x Bahia:

Horário : 20h (horário de Brasília)

: 20h (horário de Brasília) Rodada : 30ª rodada

: 30ª rodada Arbitragem : Edina Alves Batista (FIFA)

: Edina Alves Batista (FIFA) VAR : Thiago Duarte Peixoto

: Thiago Duarte Peixoto Local : Ilha do Retiro, em Pernambuco

: Ilha do Retiro, em Pernambuco Onde assistir jogo do Sport e Bahia hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

+ Com a rodada suspensa, saiba quando volta a Premier League na temporada.

Sport e Bahia: como estão as equipes?

O time pernambucano não vence por duas rodadas seguidas no Brasileirão da Série B. Com 40 pontos, vem na 7ª posição entre dez vitórias, dez empates e nove derrotas. Mesmo se vencer nesta segunda, o Sport sobe apenas um lugar na tabela, sem brigar pela vaga de acesso até a elite. O grupo tem o quinto pior ataque da temporada, além da quarta defesa mais vazada, com aproveitamento de 45%.

Do outro lado, o Bahia faz uma campanha tranquila rumo para a primeira divisão do Brasileiro. Vice-líder com 51 pontos, possui onze pontos a menos do que o líder Cruzeiro mas, mesmo com a diferença, também está praticamente garantido com a sua volta até a elite do futebol. São quinze vitórias, seis empates e oito derrotas com aproveitamento de 58%, com o terceiro ataque mais positivo e também a terceira melhor defesa.

Últimos jogos:

Na última quarta-feira (07/09), o Sport perdeu para a Ponte Preta em 1 a 0, fora de casa, em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. O gol foi de Lucca.

Enquanto isso, o Bahia não saiu do 0 a 0 diante do Criciúma na quinta (08/09), também pela vigésima nona rodada da competição.

Quais são os jogos da rodada na Série B do Brasileirão?

A partida entre Sport e Bahia dá início pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, a reta final do segundo turno na temporada. Todas as vinte equipes entram em campo, entre dez jogos no meio da semana até o fim.

O destaque fica para o embate entre Vasco e Náutico, assim como Ponte Preta e Ituano, além do jogo entre Cruzeiro e CRB, no sábado para fechar a rodada.

Confira todos os jogos da próxima rodada.

Sport x Bahia – 20h

Operário PR x Guarani – Terça-feira – 19h

Ponte Preta x Ituano – Terça-feira – 21h30

Vasco x Náutico – Sexta-feira – 19h

Tombense x Londrina – Sexta-feira – 21h30

Novorizontino x Grêmio – Sexta-feira – 21h30

Chapecoense x CSA – Sábado – 11h

Brusque x Vila Nova – Sábado – 16h30

Sampaio Corrêa x Criicúma – Sábado – 19h

CRB x Cruzeiro – Sábado – 20h30

