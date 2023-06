Onde assistir Londrina x Mirassol online na Série B ao vivo - 11/06

Neste domingo, 11 de junho, as equipes de Londrina x Mirassol disputam a 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada. A bola rola às 11h, horário de Brasília, no Estádio do Café, no Paraná. Saiba onde assistir ao vivo e todos os detalhes.

Onde vai passar Londrina x Mirassol hoje na internet

A partida entre Londrina x Mirassol terá transmissão na BAND, Premiere e nas plataformas GloboPlay e no site da Band a partir das 11h, horário de Brasília.

Quem é cliente pode assistir a retransmissão do pay-per-view no GloboPlay. Mas é de graça para ver a partida no site da emissora Bandeirantes. Como funciona? Aprenda o passo a passo a seguir.

Como assistir a transmissão da partida no site da Band?

A transmissão da Band é de graça em todos os estados do Brasil. Isso significa que o torcedor não paga nada para acompanhar a programação no site.

1) Acesse www.band.uol.com.br ou o aplicativo BandPlay, o sistema é o mesmo. Clique no menu localizado à esquerda e, depois, em "Band ao vivo".

2) Vai aparecer um indicativo da programação ao vivo na sua tela. Primeiro é preciso se cadastrar no site da emissora. Clique em "fazer login" escrito em vermelho.

3) Preencha com o seu email e a senha caso já tenha uma conta. Caso contrário, preencha com todos os dados pessoais. É de graça para se cadastrar no site da Band.

4) Assim que finalizar o cadastro, clique em "entrar". No mesmo instante, a página irá te direcionar para o player e vai apresentar a programação ao vivo.

Como assistir o jogo no GloboPlay?

Quem é assinante pode assistir o Premiere na plataforma GloboPlay. Porém, é necessário ter os pacotes "GloboPlay e Premiere" ou "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere".

1) O primeiro passo para assistir o futebol no GloboPlay é acessar o site www.globoplay.globo.com pelo navegador ou entrar no aplicativo.

2) Depois, faça o login com email e a senha do seu usuário. Daí, escolha a opção "Agora na TV", localizada no menu principal.

3) Assim que o mosaico carregar, clique na opção Premiere e assista ao vivo a jornada de futebol.

Saiba quais são os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Escalações de Londrina e Mirassol

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Londrina: Lucas Frigeri; Léo Morais, Gabriel, Da Silva, Guilherme Lacerda, Gustavo Salomão; João Paulo, Moisés Gaúcho, Higor Leite; Paulinho Moccelin e Matheus Lucas (Técnico: PC Gusmão).

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio, Guilherme Biro; Yuri Lima, Danilzinho, Gabriel, Chico; Cristian e Silvinho (Técnico: Mozart).

Sem vencer há quatro rodadas, o Londrina entra em campo neste domingo para tentar retomar o caminho das vitórias na Série B do Brasileirão. O grupo paranaense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º colocado, com 10 pontos somados em três vitórias, um empate e sete derrotas.

Do outro lado, o Mirassol faz uma boa campanha na Série B. Em sexto lugar contabiliza 19 pontos, somados em seis vitórias, um empate e quatro derrotas. O time tropeçou diante do CRB na última rodada, mas nem por isso perdeu o objetivo de entrar o G-4 da tabela.

