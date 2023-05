Onde assistir o Corinthians online e áudio hoje no Brasileirão - 08/05

O Corinthians recebe o Fortaleza nesta segunda-feira, 08 de maio, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro às 20h (Horário de Brasília). Saiba como assistir jogo do Corinthians online e todos os detalhes da transmissão.

Enquanto o Timão briga para escapar da degola, o Fortaleza quer a vitória para permanecer no G-4 da competição.

Como assistir o Corinthians online hoje ao vivo

O jogo do Corinthians hoje tem transmissão exclusiva no Premiere, disponível na TV e na internet. Na televisão, é necessário ter TV à cabo, e para assistir online o jogo do Corinthians o torcedor precisa assinar o Premiere

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Online: Premiere e GloboPlay

Transmissão do Corinthians em áudio

Existem diferentes opções para acompanhar o jogo entre Corinthians e Fortaleza hoje em áudio pela internet.

O canal do Corinthians TV no Youtube faz um pré-jogo especial antes da bola rolar com entrevistas e palpites, a partir das 18h30, e mais tarde no horário do confronto a narração ao vivo. É de graça e dá para sintonizar em qualquer lugar do Brasil.

Outra opção é a Rádio Craque Neto, do ídolo corintiano e apresentador da Bandeirantes. Através do Youtube, dá para acompanhar a narração da partida nesta segunda-feira. Lembrando que não tem imagens do jogo na transmissão.

O Youtube está disponível na plataforma para celular, tablet, computador ou smartv de graça.

Desfalques no Corinthians

O técnico Vanderlei Luxemburgo relacionou os atletas para a partida contra o Fortaleza nesta segunda, pela quarta rodada do Brasileirão.

O principal desfalque é Renato Augusto, meia do Timão e ídolo da torcida. O jogador se lesionou em abril, durante partida da Libertadores, contra o Liverpool do Uruguai. De acordo com o portal GE, não há previsão de retorno para o atleta.

Júnior Moraes não aparece na lista de convocados do treinador, além de Cantillo e Du Queiroz, que vai para o Zenit em junho.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Gil, Murillo, Fábio Santos, Fagner; Roni, Fausto Vera, Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Confira a lista de relacionados.

Desempenho do elenco no Brasileirão

Em três jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o Timão venceu apenas uma partida, enquanto perdeu duas e por isso ocupa a 17ª posição da tabela, o primeiro na zona de rebaixamento, com apenas três pontos.

O elenco alvinegro estreou com vitória contra o Cruzeiro em casa (2x1). Na segunda rodada foi derrotado pelo Goiás como visitante (3x1) e na terceira perdeu o derby para o Palmeiras fora de casa (2x1). Se vencer nesta segunda o time paulista tem chances de escapar da degola.

No quesito gols, soma apenas quatro marcações e seis sofridos.

