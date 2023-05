Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje no Brasileirão - 14/05

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje no Brasileirão – 14/05

O jogo do Corinthians feminino vai ser contra o Santos neste domingo, 14 de maio, Dia das Mães. A partida é válida pela na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 11h, horário de Brasília, no no Parque São Jorge, em Sampa.

Assistir jogo do Corinthians feminino hoje ao vivo

O canal SporTV transmite o jogo do Corinthians feminino hoje às 11h ao vivo, dia 14 de maio. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo do Brasileirão nesta segunda-feira.

A partida é válida pela xx rodada do Campeonato Brasileiro do futebol feminino. O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É necessário ser pagante para curtir a programação.

Horário : 11h (Horário de Brasília)

: 11h (Horário de Brasília) Local : Parque São Jorge

: Parque São Jorge Onde assistir: SporTV

Escalações de Internacional x Corinthians

Internacional: Barbieri; Tamara, Bruna Benites, Haas, Eskerdinha; Capelinha, Pati, Sandoval; Gauto, Priscila e Aquino.

Corinthians: Lelê; Isabela, Tarciane, Mariza, Yasmim; Luana Bertolucci, Victoria Albuquerque, Duda Sampaio; Gabi Portilho, Tamires e Jheniffer.

Com esse jogo, o Corinthians segue correndo atrás da liderança e soma 25 pontos, atrás apenas do Flamengo. O Santos é o quinto colocado da tabela e tem 20 pontos.

O último jogo entre as duas equipes foi em novembro do ano passado e terminou com vitória para o Timão.

Rodada do Brasileirão Feminino

O fim de semana recebeu a oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

Sexta-feira, 21/04:

Cruzeiro 3 x 0 Real Ariquemes

Sábado, 22/04:

Flamengo 1 x 0 Bahia

Domingo, 23/04:

São Paulo 0 x 1 Santos

Avaí 2 x 1 Grêmio

Real Brasília 2 x 0 Athletico PR

Ferroviária 2 x 0 Ceará

Palmeiras x Atlético MG

