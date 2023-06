Onde assistir online jogo do Palmeiras ao vivo no Brasileirão - 25/06

As duas melhores campanhas do Brasileirão pertencem à Palmeiras e Botafogo. Neste domingo, 25/06, se enfrentam no Allianz Parque, pela 12ª rodada onde o jogo do Palmeiras começa às 16h, horário de Brasília. Líder na tabela, o Glorioso tem cinco pontos a mais que os paulistas.

Globo vai transmitir jogo do Palmeiras hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Palmeiras contra o Botafogo pelo Brasileirão neste domingo. O duelo é válido pela décima segunda rodada, às 16h, horário de Brasília. O Premiere também exibe o confronto.

O canal exibe a partida para todo o país, com exceção dos estados RS e a cidade de Curitiba. Luis Roberto narra o embate ao lado dos comentaristas Junior e Ricardinho.

Outra opção é o pay-per-view, disponível para todo o Brasil, com Milton Leite e comentários de Alexandre Lozetti e Dodô.

Horário: quatro horas da tarde

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

Como assistir Palmeiras no GloboPlay ao vivo?

Além de acompanhar a partida entre Palmeiras e Botafogo na televisão, também é possível assistir o embate pela internet. Isso porque a plataforma GloboPlay, serviço de streaming, disponibiliza a retransmissão do canal aberto também para quem não é assinante.

Mas como assistir o jogo do Palmeiras hoje no GloboPlay?

1) O primeiro passo é acessar o aplicativo em qualquer dispositivo móvel ou www.globoplay.globo.com. Depois, vá até o menu localizado à esquerda e clique em "entrar".

2) Para ter acesso no GloboPlay de graça é necessário se cadastrar na Conta Globo. Se você já tem é só preencher com os seus dados mas, caso contrário, vá em "cadastre-se".

3) Assim que completar o cadastro, dê enter e retorna para o menu principal. Clique em "Agora na TV".

4) Assim que a programação carregar, clique no ícone da Globo e assista ao vivo a programação. Lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização.

Prévia de Palmeiras x Botafogo

O duelo entre Botafogo e Palmeiras é o destaque da rodada. O líder e o vice-líder se enfrentam com um único propósito: brigar pelo título do Brasileirão.

O Botafogo é o líder do Brasileirão com 27 pontos, cinco a mais que os paulistas. São nove vitórias e duas derrotas em toda a competição, a segunda melhor campanha da temporada ao lado do adversário de hoje. Se vencer neste domingo, os cariocas continuam no comando da tabela rumo ao título.

Do outro lado, o Palmeiras é segundo colocado com 22 pontos. A vitória diante do líder diminuir a diferença entre eles para apenas dois pontos, ou seja, o alviverde pode brigar pela primeira posição na próxima rodada. Se perder, aí poderá ver a sua posição ameaçada. O time soma seis vitórias, quatro empates e uma derrota.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga; Artur, Rony e Dudu (Técnico: Abel Ferreira).

Escalação do Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares (Técnico: Luís Castro).

Como foi a última partida entre as equipes?

O último encontro entre Botafogo e Palmeiras foi em 03 de outubro de 2022, na temporada passada, pela 29ª rodada do Brasileirão, válida pelo segundo turno da competição.

No Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Verdão venceu por 3 a 1, com gols de Gustavo Scarpa, Mayke e Dudu, enquanto Tiquinho Soares descontou. Com o resultado, o alviverde faturou os três pontos e continuou na primeira posição, conquistando o título brasileiro ao fim da temporada em novembro.

Confira os melhores momentos do último jogo entre Botafogo e Palmeiras.



