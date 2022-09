Onde assistir Operário PR x Vila Nova hoje ao vivo e horário – 30/09

Equipes disputam a 32ª rodada da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo

Enquanto tenta escapar da zona de rebaixamento, o Operário recebe o Vila Nova nesta sexta-feira, 30 de setembro, pela 32ª rodada do Brasileirão na Série B no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Com início às 19h (horário de Brasília), saiba onde assistir Operário PR x Vila Nova hoje ao vivo.

Onde assistir Operário PR x Vila Nova hoje ao vivo

O jogo do Operário e Vila Nova hoje vai passar no Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília), além da transmissão no GloboPlay, serviço de streaming.

Com exclusividade, o canal exibe todos os lances do embate nesta sexta-feira para todos os estados do Brasil. O pay-per-view, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade, ou seja, o torcedor deve obter o pacote de canais em sua programação.

Outra opção para acompanhar o jogo da Série B ao vivo é o serviço de streaming GloboPlay, disponível em operadoras de TV por assinatura. Se você já é assinante, pode curtir através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV se o aparelho for compatível

Para quem não é, basta acessar www.globoplay.globo.com com pacotes entre valores de R$ 24,90 ou R$ 86,90 ao mês.

OPERÁRIO PR X LONDRINA:

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

Onde assistir Operário PR x Vila Nova hoje ao vivo: Premiere e Globoplay

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Operário PR x Vila Nova: como estão as equipes?

Sem vencer por três rodadas, o Operário segue na 19ª posição da tabela com 31 pontos, conquistados em sete vitórias, dez empates e catorze derrotas com quinto pior ataque da temporada, em 25 gols marcados, e a segunda pior defesa em 38 gols tomados. Se vencer nesta sexta-feira, o grupo sobe apenas uma posição, e não escapa da zona de rebaixamento, sendo o penúltimo time na degola.

Fique de olho em: Reina e Juninho Brandão.

Se o Operário PR vencer: Pula apenas uma posição, mas segue na degola.

Escalação do Operário PR: Vanderlei; Fabiano, Alcino, Dirceu, Arnaldo; Fernando, Rafael Chorão, Paulo Victor, Giovanni; Reina e Juninho Brandão.

Do outro lado, o Vila Nova viu o seu desempenho subir dentro de campo nas últimas rodadas, sem perder por três rodadas até aqui. Em 14º lugar com 37 pontos, soma sete vitórias, dezesseis empates e oito derrotas longe da zona de rebaixamento. O elenco chegou a ser o lanterna no início da temporada, e agora pode se afastar mais da parte de baixo da tabela.

Fique de olho em: Neto.

Se o Vila Nova vencer: Pula até duas posições.

Escalação do Vila Nova: Tony; Alex da Silva, Rafael Donato, Matheus Mancini, Willian; Sousa, Jean, Wagner; Nunes, Hugo da Silva Cabral e Neto.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

Restam apenas três vagas para o acesso da Série A do Campeonato Brasileiro. Foram realizadas até aqui 31 rodadas na temporada, enquanto faltam apenas sete na reta final da temporada.

Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão da Série C do Brasileirão.

1 Cruzeiro – 68 pontos

2 Grêmio – 53 pontos

3 Bahia – 52 pontos

4 Vasco – 48 pontos

5 Londrina – 45 pontos

6 Ituano – 44 pontos

7 Ponte Preta – 43 pontos

8 Sport – 43 pontos

9 CRB – 40 pontos

10 Criciúma – 40 pontos

11 Tombense – 40 pontos

13 Vila Nova – 37 pontos

14 Novorizontino – 36 pontos

15 Chapecoense – 35 pontos

16 Guarani – 35 pontos

17 CSA – 32 pontos

18 Brusque – 31 pontos

19 Operário PR – 31 pontos

20 Náutico – 27 pontos

