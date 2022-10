Onde assistir Ponte Preta x CSA ao vivo e horário da Série B (20/10)

Equipes disputam nesta quinta-feira pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na reta final

A Ponte Preta tenta ganhar uma partida após anotar quatro partidas sem vencer. Nesta quinta-feira, o elenco paulista recebe o CSA no Estádio Moisés Lucarelli, às 21h30 (Horário de Brasília). Com transmissão na TV, saiba onde assistir Ponte Preta x CSA hoje.

A partida será disputada na 36ª rodada da Série B do Campenoato Brasileiro.

Onde assistir Ponte Preta x CSA hoje na Série B ao vivo

Ponte Preta x CSA terá transmissão do SporTV e Premiere às 21h30 (horário de Brasília), além do streaming GloboPlay, serviço de streaming.

Com exclusividade, os canais exibem a partida da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira ao vivo para todos os estados do Brasil. Ambos estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

O pay-per-view, por outro lado, só pode ser obtido por valor extra na mensalidade.

Para quem gosta de assistir tudo online, dá para sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo, e curtir a retransmissão ao vivo do jogo. Assinantes podem acompanhar no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

+ Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2022 pela 4ª vez

Como estão Ponte Preta x CSA na temporada

A Ponte Preta precisa reverter o seu quadro de derrotas em quatro rodadas seguidas se quiser garantir 100% da sua permanência na segunda divisão. Com apenas duas rodadas para terminar a temporada, o elenco paulista não briga mais pelo acesso. Em décimo segundo com 45 pontos, contabiliza onze vitórias, doze empates e doze derrotas com a diferença de nove pontos para o primeiro na zona de rebaixamento.

Do outro lado, o CSA é quem abre a degola na classificação da Série B do Brasileirão. Em décimo sétimo lugar com 36 pontos conquistou até aqui sete triunfos, quinze empates e treze derrotas. Se vencer a partida desta quinta-feira, entretanto, não deixa a posição, mas soma pontos daqui para a reta final da temporada.

> Enquete A Fazenda 2022: Thomaz Costa deve sair na 5ª roça?

Jogos da Série B do Brasileirão na rodada

Dez partidas serão disputadas neste fim de semana pela 36ª rodada da Série B no Campeonato Brasileiro. Além do embate entre Ponte Preta e CSA, outros nove jogos contam na reta final da temporada.

Por isso, veja a programação completa de confrontos e horários.

Brusque 2 x 2 Novorizontino

Cruzeiro 0 x 1 Guarani

Quinta-feira (20/10):

21h30 – Ponte Preta x CSA

Sexta-feira (21/10):

19h15 – Chapecoense x Tombense

21h30 – CRB x Operário PR

Sábado (22/10):

16h30 – Ituano x Sampaio Corrêa

16h30 – Vasco x Criciúma

16h30 – Londrina x Sport

16h30 – Bahia x Vila Nova

Domingo (23/10):

16h – Náutico x Grêmio

+ Galvão na Globo? Narrador renova com a emissora, segundo colunista