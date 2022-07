Onde assistir Remo x Paysandu hoje (03/07): transmissão e horário

Clássico paraense neste domingo é válido pela décima terceira rodada da Série C do Brasileirão

Quer saber onde assistir Remo x Paysandu hoje, o clássico paraense? Neste domingo (03/07), as equipes se enfrentam pela décima terceira rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Evandro Almeida, em Belém. Com a bola rolando a partir das 17h (Horário de Brasília), descubra onde assistir ao vivo hoje.

Onde assistir Remo x Paysandu hoje ao vivo?

Onde assistir Remo x Paysandu: DAZN

Horário: 17h (horário de Brasília)

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

O DAZN, serviço de streaming, transmite a partida deste domingo entre Remo e Paysandu, 3 de julho de 2022, pela Série C do Brasileirão, a partir das 17h (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão, o torcedor só pode assistir o jogo de hoje através do streaming, disponível por assinatura pelo site (www.dazn.com) pelo valor de R$19,90. A plataforma pode estar disponível pelo celular, tablet, computador e na smart TV.

Este é o único meio de assistir o confronto deste domingo.

Provável escalação do Remo x Paysandu:

Escalação do Remo: Vinicius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Renan Castro; Anderson Uchôa, Marciel, Erick Flores, Netto; Fernandinho e Vanilson.

Escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Lucas Costa, Genílson, Patrick Brey; João Vieira, José Aldo, Serginho; Robinho, Marlon e Marcelo Toscano.

Sem vencer por três rodadas, o Remo mostra certa preocupação com o seu desempenho dentro de campo pela Série C do Brasileirão. Ocupando a 10ª posição com dezessete pontos, o elenco paraense contabiliza até o momento cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Até o momento, a equipe marcou 17 gols dentro e fora de campo, o que mostra um poder ofensivo muito efetivo do elenco, enquanto tomou 14 tentos. O Remo, por fim, não disputa outras competições na temporada do futebol.

O Paysandu, por outro lado, segue na vice-liderança, vem de empate diante do Brasil de Pelotas na última rodada da Série C da temporada. Com 22 pontos conquistados, os visitantes tem apenas um ponto a menos do que o Mirassol, o atual líder da competição.

O saldo de gols é de 21 gols marcados, tendo a melhor campanha até aqui na temporada diante dos seus oponentes e o melhor ataque. Já no quesito gols tomados são 11. O principal problema a ser resolvido neste momento é a defesa.

Jogos da Série C do Brasileirão hoje:

A bola rola em dez partida da décima terceira rodada da Série C do Brasileirão, com início no sábado, 2 de julho, seguindo até a próxima segunda-feira, dia 4.

O encontro do líder Mirassol com o Atlético do Ceará é um dos destaques da rodada, além do clássico paraense entre Remo e Paysandu. O jogo entre Vitória e Figueirense também promete bom futebol.

Confira a seguir os jogos da Série C.

Floresta x Altos

Manaus x Ferroviário

Confiança x Volta Redonda

Vitória x Figueirense

Brasil de Pelotas x Botafogo PB – 11h

Mirassol x Atlético CE – 16h

Remo x Paysandu – 17h

Campinense x Botafogo SP – 18h

Ypiranga x São José – 19h

Aparecidense x ABC – Segunda-feira, 04/07 às 20h

