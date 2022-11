Onde assistir jogo do Paysandu hoje x Tocantinópolis na Copa Verde - 01/11

Nesta terça-feira, o jogo entre Paysandu e Tocantinópolis é válido pelas quartas de final; competição reúne equipes de Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo

Nesta terça-feira, Paysandu e Tocantinópolis disputam as quartas de final da Copa Verde às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém. O jogo do Paysandu hoje começa às 21h30 (Horário de Brasília) entre a competição regional. Saiba onde assistir ao vivo no texto a seguir.

Onde assistir jogo do Paysandu hoje ao vivo

O jogo do Paysandu hoje terá transmissão da DAZN às 21h30 (Horário de Brasília) para os assinantes de todo o Brasil nesta terça-feira.

Sem passar na TV, a única maneira de acompanhar os jogos da Copa Verde é na DAZN, plataforma de streaming somente para assinantes.

Acesse www.dazn.com e, por R$ 19,90 tenha acesso completo à programação de futebol. Dá para assistir no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Como chegam Paysandu e Tocantinópolis no jogo

Para chegar até aqui o Paysandu venceu o Humaitá nas oitavas de final. Depois de não conseguir brigar pelo acesso até a Série B do Brasileirão, o elenco do Papão agora concentra-se para disputar o título da Copa Verde na reta final da temporada.

Tem que vencer a partida para se classificar até as semifinais. Em caso de empate, a disputa de pênaltis define quem avança.

Do outro lado, o Tocantinópolis venceu o Real Ariquemes para se garantir nas quartas de final da Copa Verde por 4 a 0, na casa do rival. Jogando fora de casa nesta terça, o elenco verde pode não ser o favorito na disputa, mas promete dar trabalho assim como foi na etapa passada.

Provável escalação do Paysandu: Gabriel Bernard; Leandrão Silva, Naylhor, Genílson, Patrick Brey; João Vieira, Gabriel Davis, José Aldo; Marlon, Robinho e Danrlei.

Provável escalação do Tocantinópolis: Chorão; Fernando, Betão, Bilau, William, Romulo; Gustavo, André, Marcio; Wanderson e Wanderson.

+ Quem são os times tri da Libertadores; 5 deles são do Brasil

Como funciona a Copa Verde em 2022

A Copa Verde é um pequeno torneio que reúne dezesseis clubes das regiões Norte, Centro Oeste e Espírito Santo. O torneio segue até novembro para determinar a final e o campeão.

Os jogos das oitavas de final e quartas são disputados em partida única, onde a disputa de pênaltis é que define o classificado até a fase seguinte. A partir da semifinal e a final são jogadas em ida e volta. As fases ainda não têm data, organizadas pela CBF.

É importante lembrar que não tem gol fora de casa. Até aqui, confira o chaveamento da Copa Verde em 2022.

QUARTAS DE FINAL:

Terça-feira (01/11):

Vila Nova x Real Noroeste - 19h30

Paysandu x Tocantinópolis - 21h30

Quarta-feira (02/11):

Tuna Luso x São Raimundo - 15h

Cuiabá x Brasiliense - 21h

SEMIFINAL

Paysandu ou Tocantinópolis X Tuna Luso ou São Raimundo

Cuiabá ou Brasiliense X Vila Nova ou Real Noroeste

+Primeiro rebaixado do Brasileirão 2022: Juventude cai para Série B de 2023